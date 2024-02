Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Πολλά γκολ και...λήξη με “χρυσό βαθμό”

Σε έναν αγώνα που θύμιζε... Premier League, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά τα έδωσαν όλα....

Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχηκαν ισόπαλοι 3-3 στην αρκαδική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν από την Πελοπόννησο με χρυσό βαθμό και την ομάδα του Ράσταβατς να χάνει, κατά πάσα πιθανότητα, την τελευταία ευκαιρία της για την έκτη θέση και τα πλέι οφ.

Ο αγώνας στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και την Κηφισιά να ανοίγει στο σκορ στο 14΄ με πέναλτι του Οζέγκοβιτς που είχε κερδίσει ένα λεπτό νωρίτερα ο Κρισιούμα σε επαφή με τον Τσιφτσή, με τον διαιτητή Μανούχο να δείχνει την άσπρη βούλα χωρίς πάντως η φάση να είναι τελείως ξεκάθαρη.

Μετά το 0-1 οι γηπεδούχοι πίεσαν πολύ κι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μιριτέλο να νικιέται στο 16΄ και στο 21΄ από τον τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλο, αλλά η τρίτη φορά ήταν και η... φαρμακερή: στο 31ο λεπτό ο Μπαρτόλο σέντραρε από αριστερά και ο Αργεντινός επιθετικός εκτέλεσε από τη μικρή περιοχή ισοφαρίζοντας με το 12ο εφετινό γκολ του στο πρωτάθλημα.

Ενάντια στη ροή του αγώνα, η αθηναϊκή ομάδα ξαναπήρε προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα (36΄) με τον Γιόβαντσιτς να σκοράρει από κοντά, όταν από εκτέλεση κόρνερ ο Οζέγκοβιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά και παρά την αρχική απόκρουση του Τσιφτσή η μπάλα κατέληξε σε πόδια αντίπαλου κι από εκεί στα δίχτυα του.

Ούτε αυτή τη φορά χάρηκαν για πολύ όμως οι φιλοξενούμενοι, αφού στο 40΄ από εκτέλεση κόρνερ ξανά αλλά στην απέναντι περιοχή ο Μιριτέλο έκανε την κεφαλιά-πάσα και ο Γιαμπλόνσκι έγραψε το 2-2 με νέα κεφαλιά σκοράροντας για δεύτερη φορά στα δύο τελευταία παιχνίδια του Αστέρα, καθώς ο Λευκορώσος μέσος το είχε κάνει και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό.

Το πρώτο ημίχρονο είχε πάντως κι άλλες συγκινήσεις, καθώς στο 45΄+3 και σε εξαιρετική αντεπίθεση των Αρκάδων ο Μπαρτόλο βρήκε τον Καλτσά κι εκείνος με ωραία πάσα έβγαλε στην πλάτη της άμυνας τον Κρεσπί, ο οποίος πλάσαρε κι έδωσε προβάδισμα, για πρώτη φορά, στην ομάδα του.

Αντιστρόφως ανάλογη ήταν η εικόνα των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κηφισιά πήρε τον έλεγχο καθώς ο Αστέρας έριξε το τέμπο του, έστειλε... προειδοποιητικές βολές στο 61΄ και 62΄ με τους Μπιφουμά και Κρισιούμα, για να φτάσει εν τέλει στην ισοφάριση με τον Βαφέα στο 74ο λεπτό, αφού πρώτα το γκολ ελέγχθηκε από το VAR και η διαιτητική ομάδα απεφάνθη πως ουδείς από τους παίκτες που ήταν οφσάιντ δεν εμπόδιζαν το οπτικό πεδίο του Τσιφτσή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αλάγκμπε, Σουρλής - Σολόα, Βαφέας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Λύρατζης, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης (78΄ Άλβαρες), Γκος (46΄ Αλάγκμπε), Γιαμπλόνσκι (78΄ Σουρλής), Καλτσάς (67΄ Παλάσιος), Μπαρτόλο, Κρεσπί (78΄ Μάντζης), Μιριτέλο.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Τεϊσέιρα, Βαφέας, Μιλίτσεβιτς, Τσανάτζια, Γιόβαντσιτς (46΄ Σολόα), Κρισιούμα, Μενέντες (62΄ Τετέι), Κλωναρίδης, Οζέγκοβιτς.

