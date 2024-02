Κοινωνία

Τέμπη: Νέα βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα από τη σύγκρουση

Στα βίντεο διακρίνονται το Intercity 62 πριν και μετά τη σύγκρουση, αλλά και η έκρηξη που ακολούθησε.

Νέα βίντεο ντοκουμέντα ήρθαν στο φως από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου 2023

Η σύγκρουση έχει καταγραφεί από μία κάμερα ασφαλείας σε κτίριο της Κοινοπραξίας Μαλιακός-Κλειδί και από δύο κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου. Τα βίντεο περιλαμβάνονται στο πόρισμα των πραγματογνωμόνων που έχουν ορίσει οι συγγενείς των θυμάτων. Έχουν υποστεί επεξεργασία, λόγω σκότους, ώστε να φαίνεται πιο καθαρά η σύγκρουση.

«Το μεγάλο θερμικό φορτίο σε συνδυασμό με την άγνωστη καύσιμη ύλη δημιούργησε έντονη πυρκαγιά, που ξεκίνησε από το βαγόνι του κυλικείου και μεταδόθηκε στο επιβατικό βαγόνι Β2» αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων της «Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών – ΕΔΑΠΟ», με ημερομηνία Ιούλιος 2023.

