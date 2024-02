Αθλητικά

AEK - ΠΑΣ Γιάννινα: Ανατροπή με Πόνσε και... “τεσσάρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση με τον Πόνσε ανέτρεψε το 1-2 του πρώτου ημιχρόνου και παρέμεινε στην κορυφή της Superleague.

-

Ανατρέποντας το εις βάρος της 1-2 του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ επικράτησε 4-2 του ΠΑΣ Γιάννινα στην OPAP Arena και παρέμεινε στην κορυφή της Super League μετά την 25η αγωνιστική. Οι Σιμάνσκι (15΄), Πόνσε (69΄, 79΄) και Λιούμπιτσιτς (74΄) πέτυχαν τα γκολ της πρωταθλήτριας, ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόραραν οι Σομποτσίνσκι (35΄), Τζίμας (44΄).

Σε ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς αλλά οι φιλοξενούμενοι πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια! Στο 15ο λεπτό από εξαιρετική προσπάθεια του Άμραμπατ, ο Σιμάνσκι πλάσαρε σε πρώτο χρόμο και άνοιξε το σκορ με το πρώτο του εφετινό γκολ.

Η ΑΕΚ έμοιαζε να διαχειρίζεται άνετα το ματς, όμως σταδιακά ο ΠΑΣ άρχισε να πατάει καλύτερα στα πόδια του και να εγείρει αξιώσεις για κάτι καλό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, στο 35΄ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Σομποτσίνσκι που βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, νίκησε τον Στάνκοβιτς για το 1-1. Στο 44΄ ο Λέο έκλεψε από τον Τσούμπερ, πέρασε στον Τζίμα κι αυτός με «οβίδα» στην απέναντι γωνία έγραψε το 1-2.

Ήταν προφανές ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει στην ΑΕΚ. Και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες, αλλά η Ένωση έμοιαζε περισσότερο επηρεασμένη, παρότι οι κομβικοί παίκτες της (Γκαρσία, Πινέδα, Τσούμπερ) ήταν παρόντες.

Όπως ήταν φυσιολογικό, η ΑΕΚ αύξησε την πίεση από το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, υποχρεώνοντας τον ΠΑΣ σε παθητικό ρόλο. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν συνεχώς τη μπάλα στην κατοχή τους και, μολονότι δεν δημιουργούσαν κλασικές ευκαιρίες, επέφεραν τεράστια κόπωση στους αντιπάλους τους. Τα συνεχή «γεμίσματα» καρποφόρησαν στο 69΄ όταν από φάουλ του Μάνταλο ο Πόνσε με κεφαλιά ισοφάρισε.

Πέντε λεπτά αργότερα, νέο κόρνερ με τον Ελίασον, ο Χατζισαφί έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λιούμπιτσιτς πρόλαβε τον Σούλη για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Ήταν το πρώτο γκολ του Αυστριακού με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο 80΄ ξανά φάουλ του Μάνταλου, κεφαλιά του Πόνσε και 4-2! Μέχρι το σημείο εκείνο η Ένωση είχε τέσσερα σουτ στον στόχο, ισάριθμα γκολ, τα τρία εκ των οποίων σε στημένες φάσεις και μέσα σε διάστημα 10 λεπτών. Ήταν επόμενο να φτάσει στη νίκη, με τέτοια αποτελεσματικότητα!

Διαιτητής: Δημήτρης Μαλούτας

Κίτρινες: Τζίμας, Σούλης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ (57΄ Λιούμπιτσιτς), Βίντα, Χατζισαφί, Πήλιος (79΄ Μήτογλου), Σιμάνσκι (57΄ Γιόνσον), Άμραμπατ, Πινέδα, Ελίασον, Τσούμπερ (57΄ Μάνταλος), Γκαρσία (46΄ Πόνσε)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σούλης, Σόρια, Τσαούσης, Σομποτσίνσκι, Μπακαδήμας, Λιάσος, Ντεμίρ (64΄ Τουτού), Τζίνο (84΄ Μπεγκάλα), Ροζάλες (75΄ Κόντε), Τζίμας (75΄ Πανάγου), Λέο Μπατίστ

Ειδήσεις σήμερα:

Κοκκύτης: Έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα - Πέθανε ένα νεογνό

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του δυστυχήματος (εικόνες)

Ηλίας Λογοθέτης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός