Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

-

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας καθώς στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα πλαίσια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων καθώς και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων - κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαθέσιμο στο https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/sygkentroseis-kinitopoiiseis/).

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (εικόνες)

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

POS - Ταμειακές μηχανές: Η λήξη της προθεσμίας και το σενάριο παράτασης