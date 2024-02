Πολιτική

Τέμπη – Μαρινάκης: Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι χωρίς καμία εξαίρεση (βίντεο)

Τι ανέφερε αναλυτικά για την πορεία διαλεύκανσης του δυστυχήματος, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια τραγωδία είναι να σκύβουμε το κεφάλι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνει πράξη το ποτέ ξανά», είπε την Πέμπτη μιλώντας στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και το Γιώργο Παπαδάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα δε μπορεί να μη γίνει απόδοση δικαιοσύνης, ενώ ερωτηθείς αν ο χρόνος που πέρασε ήταν παραγωγικός ή περιείχε καθυστερήσεις, τόνισε ότι η υπόθεση είναι εν εξελίξει, και γι’ αυτό η κυβέρνηση δε μπορεί να τοποθετηθεί. «Η δικαιοσύνη κάνει ό,τι μπορεί και ο νέος πραγματογνώμονας, όπως και κάθε επιπλέον έρευνα - πραγματογνωμοσύνη που θα ρίξει φως στα ερωτήματα των συγγενών, είναι μια καλή εξέλιξη», υπογράμμισε.

Επιπλέον υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βοηθά τη δικαιοσύνη στην απόδοση ευθυνών με την έγκαιρη ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών για μια ταχεία εκδίκαση, αλλά και με πρωτοβουλίες όπως οι νομοθετικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. «Η κυβέρνηση δεν έχε απολύτως καμία πρόθεση συγκάλυψης, αντιθέτως θέλει να χυθεί άμεσα φως. Ζητάμε από την πρώτη στιγμή να γίνει απόδοση ευθυνών όπου πρέπει, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους. Αλλά να γίνει από τον αρμόδιο θεσμό», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να κατευθύνει τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάρτηση πανό για τα Τέμπη έξω από τα γραφεία του, κάνοντας λόγο για τυμβωρυχία, προσβολή και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

Ερωτηθείς για το ποιοι μετείχαν στο συντονιστικό που έλαβε την απόφαση τσιμεντώματος του σημείου του δυστυχήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η υπόθεση είναι δικαστικά εκκρεμής. Δε μπορούμε να κάνουμε τον ανακριτή. Δεν είμαι πρόχειρος σε σχέση με το ποια είναι τα μέλη του συντονιστικού ούτε μπορώ να ξέρω ποιος έδωσε την εντολή. Ξέρω πάντως ότι όλες οι αρχές έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, για να ασκήσουν με τον καλύτερο τρόπο το καθήκοντά τους».

Σε σχέση με την Εξεταστική επιτροπή και την επιλογή της να μην εξετάσει τον πραγματογνώμονα της οικογένειας Κώστα Λακαφώση και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων Κώστα Γενιδούνια, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Η Εξεταστική Επιτροπή, που εμείς ως κυβέρνηση δώσαμε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να ζητά τη συγκρότηση και τη λειτουργία της, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο σε αυτήν εξετάστηκαν πολύ περισσότεροι μάρτυρες από κάθε άλλη, που σχεδόν όλους τους ζήτησε η αντιπολίτευση, και πάλι αμφιβάλλω αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βγάλουν έστω και ένα κοινό μεταξύ τους συμπέρασμα. Εντέλει όμω αρμόδια να εξετάσει κάθε κατάλληλο εμπλεκόμενο και να διαμορφώσει κρίση δεν είναι η Εξεταστική Επιτροπή, είναι η δικαιοσύνη διότι εκείνη δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, ούτε στεγανά ούτε υποκειμενικότητα. Τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδουν οι πολίτες. Οι ποινικές όμως δεν έχουν χρώμα. Αποδίδονται όποιος κι αν είναι ο υπαίτιος».

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας για τις διαμαρτυρίες κατέληξε: «Κάθε διαμαρτυρία μας προβληματίζει. Δεν είναι όμως στο ίδιο τσουβάλι, όσοι διαμαρτύρονται για μια ανθρώπινη τραγωδία ή για μια αξιοπρεπή αγροτική παραγωγή, με εκείνους οι οποίοι συστηματικά κάθε φορά που μια κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει μια μεταρρύθμιση όπως π.χ. τα μη κρατικά πανεπιστήμια, βγαίνουν στους δρόμους για να την υπονομεύσουν. Το ποιος κυβερνά τον τρόπο αποφασίζεται από τους πολίτες στις εκλογές και όχι στις διαμαρτυρίες ούτε στις δημοσκοπικές φθορές».

