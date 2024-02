Αθλητικά

Ρονάλντο: Η ποινή για την άσεμνη χειρονομία του προς τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ

Ο άσος του ποδοσφαίρου είχε προβεί σε χειρονομία προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 2.500 ευρώ για την άσεμνη χειρονομία του προς τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, όπως σχετικά ανακοίνωσε η πειθαρχική επιτροπή της Σαουδαραβικής ομοσπονδίας.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής της Saudi Pro League, στην οποία ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, απάντησε στις φωνές των γηπεδούχων για τον Λιονέλ Μέσι, με μια απαράδεκτη χειρονομία.

Οι εικόνες εκείνης της στιγμής έγιναν γρήγορα «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν στην τιμωρία του Ρονάλντο, ο οποίος έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια που παίχτηκαν το 2024 και οδηγεί τη λίστα με τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος, με 22 γκολ και εννέα ασίστ σε 20 αγώνες.

Cristiano Ronaldo, "Messi" tezahuratlar?na kars? yapt?g? hareketten dolay?, 1 mac ceza ald?.pic.twitter.com/Nd9iiBCMzF — BPT (@bpthaber) February 29, 2024

