“Παλαιοχριστιανός” Κορινθίας: Μου παίρνουν την επιμέλεια του γιου μου (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" ο 45χρονος σχετικά με τη φερόμενη συγγενική του σχέση με τον π. Κλεομένη Κεφάλα.

-

Στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε τη Πέμπτη ο 45χρονος και, κατά δήλωσή του, παλαιοχριστιανός Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, που εντοπίστηκε να ζει με την οικογένειά του σε τροχόσπιτο και λαγούμι στην περιοχή της Κορινθίας.

Όπως αποκάλυψε ο άνδρας στην εκπομπή, η αρμόδια Εισαγγελία του έχει αφαιρέσει προσωρινά την επιμέλεια του 15χρονου γιου του ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και την έχει αναθέσει σε Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας του οποίο εδρεύει στην πόλη του Πειραιά.

Άλλωστε, ο 45χρονος διευκρίνισε ότι ο γαμπρός του και πατέρας του εγγονιού του δεν είναι ο ρασοφόρος των παλαιοημερολογιτών π. Κλεομένης Κεφάλας, όπως εσφαλμένα καταγράφηκε όταν έδωσε την αστυνομική του κατάθεση, αλλά ένας νέος άνδρας ο οποίος τυγχάνει “πνευματικό τέκνο” του π. Κλεομένη, υπό την ιδιότητά του ως “πνευματικού καθοδηγητή”.

Τέλος, ο κ. Καλαϊτζιδάκης επανέλαβε για μία ακόμα φορά την άρνησή του να δώσει βιολογικό υλικό για τη διακρίβωση του ισχυρισμού του ότι τυγχάνει βιολογικός πατέρας των παιδιών που κατοικούν μαζί του στο λαγούμι [δεδομένου ότι η λόγω άρνησης ληξιαρχικής δήλωσης δεν αποδεικνύεται γραπτά η συγγενική σχέση], για λόγους που, όπως δήλωσε “οφείλονται στη θρησκευτική και ιδεολογική του συνείδηση”:





