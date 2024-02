Οικονομία

Στεγαστική κρίση: Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» ξεκινά

Ποιοι θα είναι οι όροι του προγράμματος. Πώς θα συμβάλει στην έλλειψη κατοικιών μέσω της μακροχρόνιας εκμίσθωσης.

Την άμεση έναρξη του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» για την ανακαίνιση σχεδόν 12.500 κλειστών κατοικιών που θα διατεθούν αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η ρύθμιση, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, το οποίο ψηφίζεται σήμερα και όπως ενημέρωσε η κ. Ζαχαράκη μετά την ψήφισή της, η οποία θα επιτρέψει και την άμεση έναρξη του προγράμματος, θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Η διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος και της δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών με ποσοστό κυριότητας επικαρπίας ίσο με το 50%.

Αμέσως μετά την ψήφιση, θα γίνει η μεταφορά των πόρων του προγράμματος από το Εθνικής Οικονομίας στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ, ώστε εντός της επόμενης εβδομάδας κι αφού έχει γίνει η μεταφορά των πόρων, να έχει εγκριθεί από το ΔΣ της και να δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Την ημέρα που θα δημοσιευθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, στο gov.gr .

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ - και προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ.

Για τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής διατίθενται συνολικά 2,3 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η υπουργός.

«Για να είναι πιο ελκυστικό το πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή περίπου κατά το ήμισυ αυτής της επιδότησης του 40% επί του τελικού ποσού της ανακαίνισης το οποίο μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη και διευκρίνισε ότι βελτίωση που επέρχεται –πέραν της δυνατότητας όλων των άλλων αναβαθμίσεων, και κυρίως των ενεργειακών αναβαθμίσεων– δίνει και την δυνατότητα των λειτουργικών αναβαθμίσεων των υπό ανακαίνιση οικημάτων.

«Στόχος μιας είναι όλα αυτά τα κενά διαμερίσματα, τα οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες, να δώσουμε ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ανοίξουν κάποια εξ αυτών, τα οποία δηλώνονται κενά τα τελευταία τρία χρόνια στο Ε2», εξήγησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Προσέθεσε ότι στη χώρα μας που και τα ενοίκια ανεβαίνουν, πρέπει νέοι άνθρωποι και νέες οικογένειες, όπως και οι υπόλοιποι, να έχουν επιλογές, απώτερος στόχος της κυβέρνησης είναι να διευρυνθεί και το οικιστικό απόθεμα και να καταπολεμηθεί η άνοδος των ενοικίων.

Η κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε επίσης ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αποτελεί το μόνο μέτρο, αλλά εντάσσεται σε μια δομημένη στεγαστική πολιτική, την οποία παρουσίασε στη Βουλή ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος η αρμόδια υπουργός ανέφερε ότι διατίθενται 2,3 δισεκατομμύρια σε στεγαστικά προγράμματα. Όπως ενημέρωσε ήδη για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου» εκταμιεύθηκαν 4.200 δάνεια και στο τέλος του έτους θα φτάσουν τα 9.800, ενώ πλέον θα αρχίσει να «τρέχει» και το Πρόγραμμα των ανακαινίσεων κλειστών σπιτιών και θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

