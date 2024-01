Πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Στόχος μας, ο πολίτης να μη χρειάζεται τα επιδόματα (βίντεο)

Τι ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής για το νέο Επίδομα Γέννησης αλλά και την Ψηφιακή Κάρτα Επιδομάτων.

Για διαπαιδαγώγηση των πολιτών σε «παθητική λήψη επιδομάτων» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας τη Δευτέρα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε: «Στόχος δικός μας είναι να βοηθήσουμε το νέο άνθρωπο να βρει δουλειά για να απαλλαγεί από την ανάγκη του επιδόματος, αλλά και να μην την αντιμετωπίσει ποτέ ξανά» και προσέθεσε: «Γενικά στοχεύουμε να τις στηρίξουμε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, όπως άπορους, μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία και χρόνιες ασθένειες, αλλά και νέους που ξεκινούν χωρίς πόρους την πορεία τους στη ζωή».

Η κ. Ζαχαράκη έκανε λόγο για συνολικό ανασχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής η οποία όπως είπε θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη δικαιοσύνη αλλά και από εναρμόνιση των κριτηρίων για διαφορετικά επιδόματα. Αναφερόμενη στο Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα το οποίο αργεί ιδιαίτερα να εγκριθεί ως το μόνο εναπομείναν έγχαρτο, ανακοίνωσε ότι θα ψηφιοποιηθεί για να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις, ενώ εξήγγειλε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 θα λειτουργήσει η Ψηφιακή Κάρτα Επιδομάτων μέσω της οποίας ο δικαιούχος θα εισπράττει και θα δαπανά.

Τέλος μιλώντας για το νέο Επίδομα Γέννησης τόνισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κοινωνικής προστασίας του νέου ζευγαριού, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την αύξηση θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»:

