Ζαχαράκη: Εκστρατεία και δράσεις για την βία ανηλίκων (βία)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Οικογένειας για τα φαινόμενα bullying, τους ψυχολόγους στα σχολεία, την επέκταση του panic button για τις κακοποιημένες γυναίκες και την στάση της για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τις κυβερνητικές πολιτικές σε μια σειρά θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όπως το bullying, η βία ανηλίκων, η ενδοοικογενειακή βία και η προστασία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως τα παιδιά.

Η Σοφία Ζαχαράκη είπε μεταξύ άλλων ό,τι ξεκινά άμεσα εκστρατεία για την καταπολέμηση της βίας ανηλίκων, υπενθύμισε ότι σε όλα τα σχολεία υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός που έχει περιοδική επαφή με όλα τα παιδιά, καθώς και ότι υπάρχει από το 2023 «υπεύθυνος σχολικής ζωής» που είναι επιφορτισμένος με τον «εντοπισμό» παιδιών που βιώνουν πίεση κάθε είδους.

Η Υπουργός Οικογένειας είπε ακόμη ότι σύντομα θα ξεκινήσουν μαθήματα συμβουλευτικής σε γονείς μαθητών και επεσήμανε ότι η γραμμή 15900, που λειτουργεί 24 ώρες, αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακά προβλήματα.

Σε ότι αφορά τις γυναικοκτονίες και την βία σε βάρος γυναικών, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι υπήρξε επέκταση του panic button σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και πως λειτουργούν ξενώνες και δομές προστασίας γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση από συντρόφους ή συγγενείς τους.

Η κ. Zαχαράκη αναφέρθηκε ακόμη στον πληθυσμό των παιδιών σε δομές, αναφέροντας ότι σήμερα σε ιδρύματα παραμένουν 1.265 παιδιά, που όμως δεν είναι όλα προς υιοθέτηση, ενώ κατέληξε αναφέροντας ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό.

Ερωτηθείσα για τα ομόφυλα ζευγάρια και την ρύθμιση που προωθεί το Μαξίμου, η Υπουργός Οικογένειας είπε πως «Η αποχή είναι μια επιλογή, δεν θα την κρίνω. Οικογένειες υπάρχουν ήδη, παιδιά υπάρχουν…. Ο καθένας έχει τους προβληματισμούς του. Κι εγώ προέρχομαι από μια παραδοσιακή οικογένεια, ο πατέρας μου είναι θεολόγος. Ξέρω ότι η θέση που πήρα είναι καθαρή και θα συνεχίζω να την υποστηρίζω, είμαι υπέρ του γάμου ομοφύλων. Ας περιμένουμε να δούμε την στάση όλων των βουλευτών το προσεχές διάστημα, καθώς θα γίνουν πάρα πολλοί διάλογοι».

«Αναμένουμε την στάση των συναδέλφων μας. Ο Πρωθυπουργός δεν προέτρεψε κανέναν να απέχει. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια γενναία πράξη φέρνοντας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η Εκκλησία έχει εκφράσει άποψη κατά του ζητήματος της τεκνοθεσίας», προσέθεσε η Υπουργός Οικογένειας.

Το θέμα κυριάρχησε και στην συζήτηση που είχαν λίγο αργότερα στο ίδιο στούντιο, οι Γιάννης Καλλιάνος (ΝΔ), Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Νάντια Γιαννακοπούλου (ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής):









