Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: Πορεία φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με τις οποίες ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση τον μη κρατικών πανεπιστημίων.

Νέο φοιτητικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, στα Προπύλαια.

Είναι η 8η εβδομάδα των κινητοποιήσεων των φοιτητών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση των μη κρατικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια, απ' όπου και ξεκίνησε η πορεία τους.

Η Πανεπιστημιακή και η φοιτητική κοινότητα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Ζητούν να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η δημόσια δωρεάν παιδεία. Στην σημερινή κινητοποίηση μετέχουν και μαθητές αλλά και μέλη του διοικητικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηw καθώς και εκπαιδευτικοί.

Λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας στο κέντρο της Αθήνας, η τροχαία με ανακοίνωση της ενημέρωσε τους οδηγούς ότι για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, έχουν ληφθεί αναγκαία μέτρα με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας σε οδούς περιμετρικά από τα Προπύλαια, την Πλατεία Ομονοίας, της Πλατείας Συντάγματος καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Μετά από τις έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι συνεργείο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, έσβησε από το πεζοδρόμιο της Πλατείας Συντάγματος μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, τα 57 ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία διαδηλωτές της απεργιακής συγκέντρωσης έγραψαν εκεί την Τετάρτη τιμώντας τη μνήμη τους, φοιτητές και πολίτες επανήλθαν την Πέμπτη στο χώρο της πλατείας και ξαναέγραψαν τα ονόματα στο ίδιο σημείο:

