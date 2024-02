Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρωτιά στην τηλεθέαση

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνέχισε και τον Φεβρουάριο να κάνει παιχνίδι από την κορυφή της τηλεθέασης.

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, τερματίζοντας πρώτο στην κούρσα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με 16,2%, όσο και στο σύνολο κοινού με 18,4%.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, έτρεχε με υψηλές ταχύτητες, σημειώνοντας σε επιμέρους γυναικείο κοινό 21,2% , ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό σκόραρε μέχρι και 20%.

Τον Γρηγόρη και τους φοβερούς παίκτες του παρακολούθησαν 1.643.684 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

