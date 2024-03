Life

Τηλεθέαση - BOOMERS: Οι Θεσσαλονικείς “σκίζουν”, και στο νέο τους εγχείρημα!

Πρωτιά και πάλι για τη νέα εκπομπή των Κανάκη, Σερβετάλη και Κιούση, που "σάρωσαν" τα μηχανάκια της τηλεθέασης!

Οι «BOOMERS» ήρθαν ξαφνικά στη ζωή μας τον Φεβρουάριο μέσα από ένα ξεχωριστό σκηνικό γεμάτο χρώμα και αναμνήσεις και κατέκτησαν με τη… μία την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Οι τρεις «BOOMERS», Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης, μαζί με τους «Κωστάκη» και «Πασοκτσή», ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19%, και 6,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Οι «Boomers», η νέα τηλεοπτική διαδρομή των «Ράδιο Αρβύλα», υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού, έχοντας μαζί τους 1.419.880 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η «νέα» παρέα από τη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να βγαίνει στους δρόμους για διαφορετικά ρεπορτάζ, να εξασφαλίζει αποκλειστικές σατιρικές συνεντεύξεις και να αλληλοεπιδρά ασταμάτητα με τους τηλεθεατές και το υλικό που τους στέλνουν!

