UEFA - Σούπερ Λιγκ 2: Έλεγχος για ύποπτα παιχνίδια

Στη Βουλή βρίσκονται φάκελοι της UEFA για έλεγχο ύποπτων παιχνιδιών.

Στα χέρια της Eπιτροπής Μορφωτικών Yποθέσεων της Βουλής βρίσκονται φάκελοι της UEFA με τρία παιχνίδια της Σούπερ Λιγκ 2, που «ελέγχονται ως ύποπτα» όσον αφορά τον στοιχηματισμό.

Ενημερώνοντας σχετικά τους βουλευτές, ο πρόεδρος της επιτροπής Χρ. Κέλλας είπε ότι, «έχουν διαβιβαστεί οι φάκελοι από τρία παιχνίδια, που έχει στείλει η UEFA στην ΕΠΟ, τα οποία ελέγχονται ως ύποπτα.

Είναι τρία παιχνίδια, ένα της 14ης Φεβρουαρίου 2024, ένα της 21ης Φεβρουαρίου του 2024 και ένα της 25ης Φεβρουαρίου 2024, της Super League - 2».

Σύμωνα με κοινοβουλευτικές πηγές πρόκειται για τους αγώνες Νίκη Βόλου - Αιολικός, Νίκη Βόλου - Απόλλων Πόντου και Απόλλων Πόντου - Μακεδονικός, αντίστοιχα.

