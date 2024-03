Κόσμος

Κηδεία Ναβάλνι: Χιλιάδες κόσμου τον αποχαιρέτησαν φωνάζοντας το όνομά του (εικόνες)

Το πλήθος το οποίο παρευρέθηκε στη κηδεία του Ρώσου αντιφρονούντα φώναξε συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Κάτω από δρακόντεια μέτρα τελέστηκε η κηδεία.

Χιλιάδες Ρώσοι, κατά τη διάρκεια της κηδείας του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα, φώναζαν το όνομα του και έλεγαν ότι δεν θα συγχωρήσουν τις αρχές για τον θάνατο του.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από το νεκροταφείο Μπορίσοφκσκογιε, η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, έσκυψαν πάνω από το ανοιχτό φέρετρό του για να τον φιλήσουν για τελευταία φορά, ενώ μια μικρή ομάδα μουσικών έπαιζε μουσική.

Οι παρευρισκόμενοι συγγενείς προχώρησαν μπροστά για να χαϊδέψουν το πρόσωπό του προτού ένας ιερέας τοποθετήσει απαλά ένα λευκό σάβανο πάνω του και κλείσει το φέρετρο.

Χιλιάδες ήταν αυτοί που προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο νεκροταφείο και έξω από τον ναό της Εικόνας της Θεοτόκου, νοτιοανατολικά της Μόσχας όπου οι Ορθόδοξοι ιερείς έκαναν μια σύντομης διάρκειας νεκρώσιμο ακολουθία πριν η σορός του μεταφερθεί στο κοιμητήριο.

Ανάμεσα στο πλήθος των χιλιάδων, πολλοί ήταν αυτοί που κρατούσαν ανθοδέσμες ενώ ορισμένοι φώναζαν τα συνθήματα: «Η Ρωσία θα γίνει ελεύθερη», «Όχι στον πόλεμο», «Ρωσία χωρίς τον Πούτιν», «Δεν θα συγχωρήσουμε» και «ο Πούτιν είναι ένας δολοφόνος».

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ισχυρή αλλά δεν επενέβη.

Από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια, η Ρωσία έχει κάνει πιο αυστηρούς τους νόμους που προβλέπουν πολυετείς φυλακίσεις για καθένα που κριθεί ένοχος για «δυσφήμιση» των ενόπλων δυνάμεων. Οι επικριτές του Πούτιν είτε βρίσκονται στην φυλακή είτε βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Ήρθα εδώ για να πω αντίο στον Ναβάλνι. Τι σημαίνει αυτό για μένα; Δεν μπορώ πώς να σας το εξηγήσω» δήλωσε ένας 25χρονος που συστήθηκε με το όνομα Κύριλλος.

«Είναι πολύ λυπηρό για το μέλλον της Ρωσίας… Δεν θα τα παρατήσουμε, ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο»

Μια νεαρή γυναίκα η Καμίλα δήλωσε : «Είναι περισσότεροι από 10.000 εδώ και κανείς δεν φοβάται… Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός άνδρα που επίσης δεν φοβόταν, που δεν φοβόταν τίποτα».

Μέσα στην εκκλησία η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα κάθονταν κρατώντας ένα κερί καθώς ο ιερέας με άσπρα ράσα στέκονταν δίπλα στο φέρετρο.

Οι στενοί συνεργάτες του Ναβάλνι, όλοι εγκατεστημένοι εκτός Ρωσίας, προσπαθούσαν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους καθώς μετέδιδαν ζωντανά εικόνες από την κηδεία του.

«Αυτή είναι μια φωτογραφία που είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξεις», δήλωσε ένας από αυτούς, ο Ρουσλάν Σαβέντινοφ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ελάχιστα την κηδεία. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε το γεγονός της κηδείας του Ναβάλνι, σημειώνοντας την παρουσία ξένων απεσταλμένων, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβευτών των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας και υπενθύμισε ότι είχε φυλακιστεί με πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων απάτη, ασέβεια προς το δικαστήριο και εξτρεμιστική δραστηριότητα.

Ο Ναβάλνι αρνήθηκε όλες αυτές τις κατηγορίες, λέγοντας ότι είχαν επινοηθεί από τις αρχές για να φιμώσουν την κριτική του στον Πούτιν.

Περισσότεροι από 250 χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τον αποχαιρετισμό του Ναβάλνι στο κανάλι του στο YouTube, το οποίο είναι αποκλεισμένο στη Ρωσία. Τα μηνύματα, που ως επί το πλείστον εξέφραζαν θλίψη αλλά και προκλητικότητα, εμφανίζονταν δίπλα στο βίντεο.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι που βρίσκονται εκτός Ρωσίας είχαν καλέσει όσους ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του, αλλά δεν μπόρεσαν να παραστούν στην κηδεία του, να δώσουν το παρών τους στα μνημεία που είναι αφιερωμένα στις διώξεις της σοβιετικής εποχής στις πόλεις τους την Παρασκευή το βράδυ στις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει «τίποτε να πει» στην οικογένεια του εκλιπόντος.

«Απλά μια υπενθύμιση ότι έχουμε έναν νόμο που πρέπει να τηρείται. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση θα αποτελεί παραβίαση του νόμου και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν θα λογοδοτήσουν - και πάλι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο», δήλωσε ο Πεσκόφ.

