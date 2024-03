Αθλητικά

F1 - Μπαχρέιν: Ο Φερστάπεν την πρώτη pole position της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Formula 1 στην έρημο του Σακχίρ, σε απευθείας μετάδοση στον ANT1 και στο ANT1+.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν από εκεί που... σταμάτησαν το 2023, καθώς πανηγύρισαν σήμερα (1/3) την πρώτη "pole position" της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (2/3) γκραν πρι του Μπαχρέιν, με το οποίο θα «ανοίξει η αυλαία» του πρωταθλήματος για το 2024. Ο Φερστάπεν «γύρισε» την πίστα σε 1:29.179 και πανηγύρισε την 33η pole position στην καριέρα του, «πιάνοντας» στη σχετική λίστα τους σπουδαίους Τζιμ Κλαρκ και Αλέν Προστ και αφήνοντας 228 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Μονεγάσκο «πιλότο» της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την πρώτη προσπάθεια των οδηγών στο τρίτο και τελευταίο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q3), ο Φερστάπεν είχε την καλύτερη επίδοση με 1:29.421 και ο Λεκλέρκ ήταν μόλις 59 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Όμως, ο Ολλανδός βελτίωσε κι άλλο το χρόνο του στον δεύτερο ταχύτατο γύρο που πραγματοποίησε στο Q3 και πήρε την "pole position", μολονότι και ο Λεκλέρκ «έγραψε» καλύτερη επίδοση στη δεύτερη προσπάθειά του.

Στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari. Πέμπτος κατετάγη ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με τη δεύτερη Mercedes περιορίστηκε στην ένατη θέση.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μπαχρέιν έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:29.179 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:29.407 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:29.485 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:29.507 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:29.537 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:29.542 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:29.614 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:29.683 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:29.710 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 1:30.502

Και φέτος, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στο ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τις ελεύθερες δοκιμές του 1ου Grand Prix του 2024. Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 17:00 συντονιζόμαστε σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για τον 1ο συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων!