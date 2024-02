Αθλητικά

F1: Το Grand Prix στο Μπαχρέιν ζωντανά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Formula 1 στην έρημο του Σακχίρ, σε απευθείας μετάδοση στον ANT1 και στο ANT1+.

Το 1ο Grand Prix, από τα 24 του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, της Formula 1 θα διεξαχθεί στην έρημο του Σακχίρ στο Μπαχρέιν και έρχεται σε ζωντανή μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 17:00.

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 1η Μαρτίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης του πρώτου αγώνα του φετινού Πρωταθλήματος.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσει κάποιος οδηγός να εκθρονίσει τον Φερστάπεν, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρκ ονειρεύεται τη στιγμή που θα κερδίσει στα ίσα τον Ολλανδό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Οι δοκιμές εξέλιξης, που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια πίστα, ανέδειξαν τη Ferrari ως την ομάδα που έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 2023. Δεδομένης της αποχώρησης του Σάινθ, στο τέλος της χρονιάς από την ιταλική ομάδα, καθώς στη θέση του θα πάει ο Χάμιλτον το 2025, ο Μονεγάσκος οδηγός συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από τους υπόλοιπους 19 οδηγούς να κοντράρει τον Φερστάπεν. Βέβαια, ο Αλόνσο θεωρεί πως κανείς δεν έχει πιθανότητα και είναι βέβαιος ότι ο Ολλανδός θα πάρει τον 4ο συνεχή τίτλο του φέτος. H ιστορία της Formula 1 όμως, που φέτος ξεκινά την 74η σεζόν της, δεν είναι γραμμένη από βεβαιότητες αλλά από ανατροπές. Το φετινό πρωτάθλημα αριθμεί 24 αγώνες, τους περισσότερους στην ιστορία του, καθώς επιστρέφει μετά από απουσία 4 ετών το κινέζικο Grand Prix.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 με όλους τους αγώνες που θα μεταδοθούν ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ εδώ: https://www.antenna.gr/F1/epg

Σε επίπεδο ομάδων και οδηγών δεν υπάρχουν αλλαγές πέρα από ονόματα: Η Alpha Tauri μετονομάστηκε σε RB και η Alfa Romeo σε Sauber. Η Red Bull, με 22 νίκες σε 23 αγώνες πέρυσι, ξεκινά ως φαβορί αλλά στις δοκιμές εξέλιξης φάνηκε πως Mercedes, Ferrari και McLaren έχουν μειώσει τη διαφορά. Μένει να φανεί αν και πότε θα γίνει η ανατροπή. Οι οδηγοί γνωρίζουν καλά την πίστα του Σακχίρ, το ίδιο και οι μηχανικοί. Πρόκειται για μια πίστα που παίζει σημαντικό ρόλο η τελική ταχύτητα, οπότε οι αεροτομές θα έχουν μικρές κλίσεις. Επιπλέον υπάρχουν 3 ζώνες DRS, για να διευκολύνουν τα προσπεράσματα. Η Pirelli θα έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της: C1, C2, C3. Καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα θα παίξει η διαχείριση της υπερθέρμανσης των ελαστικών.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 16:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα, ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Σακχίρ, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μας μεταφέρει τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης, πριν και μετά τον αγώνα. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα πλαισιώσουν τον Τάκη Πουρναράκη, οι Κώστας Λεώνης και Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στη φετινή εκπομπή «Formula 1 Show»:

Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης. Η Μαρία Θωμά θα μας μεταφέρει ζωντανά το κλίμα από τα Village Cinemas @The Mall Athens, όπου ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ γιορτάζουν την έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού με μια exclusive live προβολή του Bahrain Grand Prix στη μεγάλη οθόνη των Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Όσοι παρευρεθούν στα Village Cinemas @ The Mall Athens θα έχουν την ευκαιρία να νιώσουν σαν πραγματικοί οδηγοί της Formula 1, αφού θα έχουν την απόλυτη εμπειρία οδήγησης μονοθέσιου με τα Red Bull Simulator Playseats, τους απόλυτους προσομοιωτές οδήγησης, που θα βρίσκονται στο φουαγιέ της κινηματογραφικής αίθουσας. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το 1ο συναρπαστικό Grand Prix της φετινής χρονιάς στη μεγάλη οθόνη, επισκεφτείτε το antenna.gr/F1 και κλείστε θέση στα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, για να απολαύσετε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές σαν να βρίσκεστε στην πίστα του Σακχίρ.

Και φέτος, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στο ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τις ελεύθερες δοκιμές του 1ου Grand Prix του 2024. Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 17:00 συντονιζόμαστε σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για τον 1ο συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων!

