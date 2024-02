Αθλητικά

Η F1 στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ αποκλειστικά και το 2024

Η Formula 1 έρχεται αποκλειστικά στην “πίστα” του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και το 2024. Κορυφαίοι πιλότοι και εντυπωσιακά μονοθέσια σε ένα συναρπαστικό υπερθέαμα υψηλών ταχυτήτων

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, συνεχίζει για 2η χρονιά τη μετάδοση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 και χαρίζει στους λάτρεις της βασίλισσας του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις πιο διάσημες πίστες του κόσμου. Όλοι οι αγώνες του κορυφαίου θεάματος της Formula 1 για το 2024, έρχονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον ΑΝΤ1.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, θα γιορτάσει την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος με τη ζωντανή προβολή του 1ου Grand Prix στο ΑΝΤ1+, στον ΑΝΤ1 και στα Village Cinemas!

To 1ο Grand Prix της σεζόν, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν, το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 17:00, θα προβληθεί ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, τον ΑΝΤ1 και στη μεγάλη οθόνη των Village Cinemas, σε ένα event με πολλά happening και δώρα για τους φίλους της Formula 1.

Την επιτυχημένη πορεία της Formula 1 στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε με τις δηλώσεις του, ο Ίαν Χόλμς, Διευθυντής τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Formula 1: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πλήρη κάλυψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ το 2023, που, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες προωθητικές ενέργειες, βοήθησε στην προσέγγιση νέων φίλων του αθλήματος και στην αύξηση του κοινού της Formula 1 στην Ελλάδα. Το 2024 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τη Formula 1, με 24 εκδηλώσεις σε 11 μήνες, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε ξανά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ».

Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανοίγει αυλαία την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στις 13:30 με τις ελεύθερες δοκιμές που θα διεξαχθούν στο Μπαχρέιν, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, το ANT1+ θα μεταδώσει ολόκληρο το πρωτάθλημα της Formula 1 ζωντανά και χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στο ειδικά διαμορφωμένο θεματικό κανάλι του ΑΝΤ1+, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος με όλους τους αγώνες F1, F2, F3 και F1 Academy ζωντανά και χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, όπως επίσης και εκτεταμένα highlights του Porsche Supercup, της διεθνούς σειράς αγώνων σπορ αυτοκινήτων.

Τα 24 Grand Prix, που αποτελούν το μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα στην ιστορία της Formula 1, θα είναι διαθέσιμα και on demand, μετά τη ζωντανή μετάδοσή τους, για όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Επιπλέον, στο ΑΝΤ1+ θα προβληθούν τα 6 Sprint Races, τα 60 Free Practices και τα 24 Qualifying Sessions κάθε Grand Prix, καθώς και οι αγώνες των πρωταθλημάτων της F2 και της F3. Μάλιστα, από φέτος οι λάτρεις της F2 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ζωντανά και on demand και όλα τα Qualifying Sessions.

Επίσης, η πιο σημαντική προσθήκη, σε σχέση με την πρώτη σεζόν, θα είναι οι ζωντανές μεταδόσεις του ριζικά ανανεωμένου και αναβαθμισμένου πρωταθλήματος γυναικών, F1 Academy. Κάθε ομάδα της F1 θα συνεργαστεί με γυναίκες οδηγούς, που θα τρέχουν με τα χρώματά της, και με την υποστήριξη των μηχανικών της, ενώ όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται την ίδια ημέρα και στις ίδιες κατάμεστες πίστες με τη Formula 1. Το πιο βασικό είναι ότι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά στο ΑΝΤ1+ με τις προδιαγραφές της F1.

H εκπομπή «Formula 1 Show» με τον Τάκη Πουρναράκη, τον Πάνο Σεϊτανίδη και την Μαρία Θωμά, επιστρέφει για 2η σεζόν πριν και μετά από κάθε αγώνα F1, με περισσότερες αποστολές στις πιο εμβληματικές πίστες του κόσμου, για να μας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ, τις πιο δυνατές στιγμές των κατατακτήριων δοκιμών, ζωντανές συνδέσεις, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους κορυφαίους οδηγούς της διοργάνωσης.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στη φετινή εκπομπή «Formula 1 Show»:

Και φέτος, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στο ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τις ελεύθερες δοκιμές του 1ου Grand Prix του 2024 και να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις πατώντας γκάζι στις πίστες της κορυφαίας διοργάνωσης. Λάβετε θέσεις!

