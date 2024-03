Κοινωνία

Λίμνη Κάρλα: Αυτοψία του ΑΝΤ1 στα πλημμυρισμένα χωράφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες και οι πληροφορίες που δίνουν οι αγρότες για τη γη που μέχρι πρότινος καλλιεργούσαν.

-

Του Τάσου Τέλλογλου

Το Ελευθέριο απέχει 15 χιλιόμετρα από τη Λάρισα .Ο κοντινός ποταμός το Ασμάκι έχει κάνει ζημιά στα χωράφια κοντά στην κοίτη του. Κάποια χωράφια, μάλιστα, μοιάζουν σαν παραλία από την άμμο.

«Πριν ήταν χωράφι κανονικό, δεν υπήρχε άμμος, δεν υπήρχε τίποτα», λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης ενός των χωραφιών αυτών, ο Διονύσης Μητρακόπουλος

Ο Θοδωρής Παπακωστούλας είχε 300 δένδρα 10ετών. Αμυγδαλιές .Τώρα οι περισσότερες είναι καμένες από το νερό. «Φέραμε μηχανή για να καθαρίσουμε όσο μπορούμε το χώμα», περιγράφει ο ίδιος την κατάσταση, χωρίς περιθώρια αισιοδοξίας, ενώ δείχνει το κλαρί του δέντρου που είναι ξερό.

«Μιλάμε για μεγάλη ζημιά 60-70% .Η ζημιά θα φανεί μετά από δύο μήνες όταν τα δένδρα θα αρχίσουν να ανθίζουν», συμπληρώνει κι εξηγεί πως, «πρέπει να βγουν τα δέντρα να ξεριζωθούν , να μείνει άσπαρτο το χωράφι 2-3 χρόνια για να φυτευτεί ξανά».

Ο Βαγγέλης Παπαχρήστος έχει και αυτός προβλήματα από όσα του «κληρονόμησε» ο «Daniel» στα χωράφια του . Το ένα γέμισε από άμμο που έφερε το ποτάμι. Ούτε τρακτέρ μπορεί να μπει σε αυτό. Αν το καλλιεργήσει από το φόβο του δορυφόρου της Ευρώπης ούτε τα έξοδα του γεωπόνου θα πάρει .Το δεύτερο χωράφι έχει λασποπατηθεί ,η δουλειά πάνω του ξεκίνησε ενώ κάτω από την κρούστα του εδάφους υπήρχε βαθιά λάσπη.

«Όταν πατάς τη λάσπη δύσκολα ξεκολλάς το πόδι σου .Όταν λασποπατάς ένα χωράφι , δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει κανονικά όπως ένα γόνιμο έδαφος», αναφέρει .

Ο πιο «τρελή» περίπτωση όμως είναι τα δύο χωράφια με σιτηρά του Διονύση Μητρακόπουλου .Στο ένα έχει βάλει κριθάρι .Πριν από λίγες μέρες .Το κριθάρι είναι κατακίτρινο αντί να είναι πράσινο .

«Είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε τα έξοδά μας Το βλέπετε και μόνο σας .Έχει κιτρινίσει ολόκληρο .Πότε να συνέλθει; Σε τρείς μήνες πρέπει να αλωνισθεί , είναι δυνατόν να αλωνισθεί σε τρείς μήνες αυτό το κριθάρι θα καεί όλο», λέει ο Διονύσης Μητρόπουλος.

Όχι μακριά , λίγα μέτρα έξω από το χωριό ο Μητρακόπουλος έχει σπείρει την ίδια μέρα με το χωράφι που ήταν κάτω από το νερό ένα χωράφι με σιτάρι που δεν πλημμύρισε .Αυτό εδώ το φυτό είναι υγιές. Το χωράφι είναι καταπράσινο .Κάτι που δεν εκπλήσσει τον γεωπόνο του συνεταιρισμού Μανώλη Κωσταρέλλο, ο οποίος εξηγεί πως «εκεί, στο άλλο χωράφι με το κίτρινο κριθάρι το χώμα δουλεύτηκε μέσα στην υγρασία, υπάρχει συμπίεση του εδάφους , η ρίζα δεν αναπτύσσεται σωστά , το φυτό στρεσσάρεται., εδώ είναι σωστή η κατεργασία του εδάφους , το φυτό φυτεύτηκε σωστά και δεν είναι μέσα στην υγρασία».





Σε χωριά όπως το Ελευθέριο οι αγρότες δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν την εφετινή καλλιεργητική περίοδο. Δεν ξέρουν αν πρέπει να σπείρουν η να μην σπείρουν. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με δρόμους και χαντάκια που είναι ακόμα δύσκολο να χρησιμοποιηθούν. Καθώς από τον Σεπτέμβριο δεν έχει ξαναβρεθεί ουδείς ξέρει που θα τους βρει η επόμενη καλλιεργητική περίοδος .Ας ελπίσουμε να είναι ακόμα στη Θεσσαλία .

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Ναβάλνι - Μόσχα: Χιλιάδες κόσμου και δρακόντεια μέτρα (βίντεο)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το έγγραφο Αγοραστού για το μπάζωμα

F1 - Μπαχρέιν: Ο Φερστάπεν την πρώτη pole position της χρονιάς