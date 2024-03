Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της συγκλονιστικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης και η Άννανπιο μακριά ο ένας από τον άλλον από ποτέ…Το τέλος ήρθε…

Δευτέρα 4 Μαρτίου -Επεισόδιο 39

Η Άννα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση των δικών της μέχρι τη δίκη.

Ο Χατζής κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώσει τον Πάνο Βερβερίδη από την κατηγορία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η Άννα και ο Δημήτρης περνούν δύσκολες μέρες μακριά ο ένας από τον άλλον, σε αντίθεση με τον Σταύρο και την Αγγελική, οι οποίοι διανύουν μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής τους.

Η Λίνα εξακολουθεί να κρύβεται.

Η μέρα της δίκης έχει φτάσει. Θα εμφανιστεί η Λίνα; Ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Θα καταφέρει, για άλλη μια φορά, η Άννα να σώσει τους δικούς της;

Τρίτη 5 Μαρτίου- Επεισόδιο 40

Η μέρα που θα οριστικοποιηθεί το διαζύγιο της Άννας και του Δημήτρη πλησιάζει. Η Άννα δουλεύει μανιωδώς, ενώ ο Δημήτρης αποφασίζει να φύγει μακριά απ’ όλους και απ’ όλα.

Ο Ανδρέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα τρομακτική υπόθεση, αφού βρίσκουν το πτώμα μιας νύφης μέσα στη θάλασσα. Αυτοκτονία ή δολοφονία; Και τι σχέση έχει ο Περικλής με τον γάμο της νεκρής νύφης;

Ο Αλέκος θα έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον Ιάσονα, όποια και αν είναι αυτή.

Η σχέση της Άννας με την οικογένειά της κρέμεται από μία κλωστή όσο πλησιάζει η ώρα για το διαζύγιο.

Ο τελειωτικός χωρισμός του ζευγαριού είναι πλέον γεγονός. Ή μήπως όχι;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπήκαν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Λίμνη Κάρλα: Αυτοψία του ΑΝΤ1 στα πλημμυρισμένα χωράφια

Αθήνα: Καταδίωξη ενόπλων πρωί - πρωί

Έμφυλη βία: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της