Πολιτική

Τέμπη - Μαρινάκης: Το “μπάζωμα” ήταν επιχειρησιακή ανάγκη κι όχι απόπειρα συγκάλυψης

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα των πολιτικών για την τραγωδία στα Τέμπη και τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε αρχικά στην αύξηση του φοιτητικού επιδόματος που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και πρόσθεσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένα πρόγραμμα που αφορά την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

«Η στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης ξεπερνάει σε κόστος τα 2 δις ευρώ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε πως ειδικά για τους νέους, το στεγαστικό μαζί με την ακρίβεια αποτελούν τα 2 σημαντικότερα προβλήματα.

Στη συνέχεια και κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, τόνισε πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης και θα πρέπει να κρατήσουμε τις οφειλόμενες αποστάσεις προκειμένου να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της.

Σε ότι αφορά το θέμα του «μπαζώματος» στο χώρο του δυστυχήματος, είπε ότι ουδέποτε ο κ. Αγοραστός κατονόμασε τον κ. Τριαντόπουλο ως τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για το «μπάζωμα» κάτι που και ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Ότι έγινε στο χώρο, έγινε επειδή υπαγορευόταν από επιχειρησιακές ανάγκες και σε καμία περίπτωση δεν ήταν απόπειρα συγκάλυψης», τόνισε με έμφαση ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτώμενος για το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, παρέπεμψε και πάλι στην εν εξελίξει δικαστική διαδικασία, λέγοντας πως αυτή «αφορά τους πάντες και χωρίς κανέναν αστερίσκο».





