Κοινωνία

Αττική οδός: Ποιοι κλάδοι της κλείνουν το βράδυ της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι κλάδοι που θα παραμείνουν κλειστοί λόγω συντήρησης του οδοστρώματος. Ποιες οι εναλλακτικές διαδρομές.

-

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος της Αττικής Οδού θα πραγματοποιηθούν οι κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κλειστός θα παραμείνει ο συνδετήριος κλάδος εισόδου από το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου προς την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής 03/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 04/03/2024. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, η είσοδος των οχημάτων από το Εμπορικό Πάρκο στην Αττική Οδό θα γίνεται μέσω εκτροπής τους με εφαρμογή παρακαμπτήριας σήμανσης που θα οδηγεί στον έτερο συνδετήριο κλάδο στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

θα παραμείνει ο συνδετήριος κλάδος εισόδου από το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου προς την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής 03/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 04/03/2024. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, η είσοδος των οχημάτων από το Εμπορικό Πάρκο στην Αττική Οδό θα γίνεται μέσω εκτροπής τους με εφαρμογή παρακαμπτήριας σήμανσης που θα οδηγεί στον έτερο συνδετήριο κλάδο στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Κλειστός θα παραμείνει ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς Τοπικές Οδούς (κόμβος Κ1 Νότιας Πύλης) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα από τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής 03/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 04/03/2024. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν στην έξοδο προς Βάρη – Κορωπί μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Μαρκοπούλου, στα φανάρια της οποίας θα στρίψουν δεξιά και θα κινηθούν ευθεία μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δάβαρη, στην οποία θα στρίψουν δεξιά κατευθυνόμενοι προς το Αεροδρόμιο, ώστε να συναντήσουν τον κόμβο Κ1 και τις εκεί τοπικές οδούς.

θα παραμείνει ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς Τοπικές Οδούς (κόμβος Κ1 Νότιας Πύλης) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα από τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής 03/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 04/03/2024. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν στην έξοδο προς Βάρη – Κορωπί μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Μαρκοπούλου, στα φανάρια της οποίας θα στρίψουν δεξιά και θα κινηθούν ευθεία μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δάβαρη, στην οποία θα στρίψουν δεξιά κατευθυνόμενοι προς το Αεροδρόμιο, ώστε να συναντήσουν τον κόμβο Κ1 και τις εκεί τοπικές οδούς. Κλειστός θα παραμείνει ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα από τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 03/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 04/03/2024.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του κόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων και έπειτα μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7) να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές την Κυριακή

Βέροια: Συλλήψεις ανηλίκων για σωρεία κλοπών

ΗΠΑ – Τραμπ: Μια ανάσα… από το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων