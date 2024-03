Πολιτική

Τσιόδρας: Ο Τσίπρας να ζητήσει συγνώμη από όσους κρέμασε… στα μανταλάκια

Πυρά κι από τον Θεοχάρη κατά Τσίπρα, για το mea culpa του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για τηλεοπτικές άδειες και Novartis.

-

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόρδας, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «Ο κ. Τσίπρας είπε mea culpa σε σχέση με το ζήτημα της Novartis και τις τηλεοπτικές άδειες. Το mea culpa για την Novartis σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Δέκα πολιτικά πρόσωπα διασύρθηκαν για μεγάλο διάστημα, χωρίς να προκύψει απολύτως τίποτα».

«Οι τηλεοπτικές άδειες ήταν από τα βασικά αφηγήματα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας αναίρεσε το βασικό αφήγημα το οποίο τον έφερε στην εξουσία», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, «το συγγνώμη το είπε εμμέσως αλλά δεν είναι αρκετό γιατί διέσυρε την τιμή και την υπόληψη ανθρώπων οι οποίοι δεν του έφταιξαν σε τίποτα. Ήδη, οι αντιδράσεις είναι σφοδρές».

