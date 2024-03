Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος στη Νέα Σμύρνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που έγινε ο πρώτος γάμος ομόφυλων στην Ελλάδα. Το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει σε εφημερίδα την αγγελία του γάμου.

-

Τελέστηκε το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ο γάμος του Σταύρου Γαβριλιάδη και του Δημήτρη Ελευσινιώτη.

Όπως επιβεβαίωσε o κ. Σταύρος Γαβριλιάδης, πρόκειται για τον πρώτο γάμο ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου στην χώρα μας.

H αγγελία του γάμου τους είχε δημοσιευτεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με 176 θετικές ψήφους στη Βουλή και ήταν πρώτη αγγελία για γάμο ομόφυλου ζευγαριού στην Ελλάδα όπως αναφέρει το protothema.gr.

«Ο Δημήτριος Ελευσινιώτης του Σπυρίδωνα και της Άννας, το γένος Βυλλιώτη που γεννήθηκε στη Σαλαμίνα Αττικής και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής και ο Σταύρος Γαβριλιάδης του Χρήστου και της Ευγενίας, το γένος Δρόσου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Νέα Σμύρνη Αττικής» έγραφε η αγγελία.

Είναι 20 χρόνια μαζί, έχουν τρία παιδιά

Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Σταύρος Γαβριλιάδης και ο Δημήτριος Ελευσινιώτης έχουν χτίσει μια ζωή μαζί. Το ζευγάρι αγόρασε μαζί ένα σπίτι και ξεκίνησε μια οικογένεια. Ωστόσο, μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατόν να παντρευτούν ή να αναγνωριστούν και οι δύο ως γονείς των τριών παιδιών τους.

Αυτό φυσικά άλλαξε με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σε πρόσφατο αφιέρωμα του πρακτορείου Bloomberg αναναφερόταν το συγκεκριμένο ζευγάρι ως παράδειγμα για τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος στις ζωές των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, περιλαμβάνοντας και δηλώσεις του Σταύρου Γαβριλιάδη.

«Τα κοστούμια και οι βέρες μας είναι ήδη έτοιμα. Ίσως είμαστε το πρώτο ζευγάρι που θα παντρευτεί» λέει μιλώντας στο πρακτορείο ο 52χρονος αλλεργιολόγος, που δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχεί τι θα απογίνει ο γιος του εάν ο ίδιος πεθάνει πριν από τον σύντροφό του, ή εάν θα του επιτρέπεται να πηγαίνει να παίρνει τα δίδυμα (μη βιολογικά) παιδιά του από το σχολείο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «οι πέντε τους θα θεωρούνται επιτέλους οικογένεια στα μάτια του νόμου, όχι "άγνωστοι"».

Το ζευγάρι βρισκόταν στα θεωρεία της βουλής κατά την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο (κάτω αριστερά, δίπλα στον Φώτη Σεργουλόπουλο):



Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο, ο Σταύρος Γαβριλιάδης επισήμανε ότι ο νέος νόμος λύνει πολλά από τα προβλήματα της οικογένειάς του. Μετά τον γάμο, θα υιοθετήσει επίσημα τα δίδυμα παιδιά του συντρόφου του Δημήτριου. «Θα γίνουμε επιτέλους μία οικογένεια με δύο επίθετα».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Έγιναν οι πρώτες ρίψεις - Στα πρόθυρα λιμοκτονίας ο άμαχος πληθυσμός