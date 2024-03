Οικονομία

Σαρακοστιανό τραπέζι – Αναγνωστόπουλος: Ακριβότερο κατά 8,2% από πέρυσι

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας.

«Ξεκίνησε στα σούπερ μάρκετ το μέτρο μείωσης τιμών, είχαν προετοιμαστεί τα σούπερ μάρκετ», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και εξήγησε πως, «δεν είναι όλα τα προϊόντα ακριβότερα στην Ελλάδα, η επέμβαση έγινε εκεί που είναι».

Ειδικά για το βρεφικό γάλα, παρατήρησε πως, «έχει να κάνει με την αυξημένη κερδοφορία και με την εικόνα της αγοράς που είναι μικρή και δεν παράγεται όλο αυτό το γάλα στην Ελλάδα, επιπλέον φταίει και υπογεννητικότητα» και συμπλήρωσε ότι, «μεσοσταθμικά έχουμε μείωση 15%».

«Ο μηχανισμός εκπτώσεων δεν είναι ίδιος στη χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε και πρόσθεσε πως τα μέτρα που ελήφθησαν είναι «διαρθρωτικού χαρακτήρα και το πρόβλημα είναι διαχρονικό».

«Οι μειώσεις τιμών στα τρόφιμα θα αρχίσουν να φαίνονται μετά από μερικούς μήνες που θα εφαρμοστούν τα μέτρα που ξεκίνησαν 1η Μαρτίου», απάντησε σε παρατήρηση σχετικά με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα για τα οποία είπε πως, «εφαρμόζεται πλαφόν και υπάρχει πλαφόν στις τιμές των τροφίμων. Συν τω χρόνω όμως, πρέπει να διορθώσουμε προβλήματα στην ελληνική αγορά».

Για τις τιμές στα σαρακοστιανά, ο ΓΓ Εμπορίου είπε ότι, βάσει των στοιχείων, θα είναι «περίπου 8,2% ακριβότερα τα σαρακοστιανά τρόφιμα», όμως υπάρχει η φιλοδοξία ότι, με το «Καλάθι» θα υπάρξουν κάποιες μειώσεις.

Τέλος, σε ερώτηση αναφορικά με το ότι, τα ελληνικά προϊόντα πωλούνται φθηνότερα στο εξωτερικό, είπε ότι, «γενική εικόνα της χώρας είναι ότι, οι τιμές είναι χαμηλότερες από ό,τι στο εξωτερικό».





