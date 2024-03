Κόσμος

Σκάνδαλο διαρροών: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη διαρροή συνομιλιών Γερμανών αξιωματούχων που μιλούσαν για την Κριμαία.

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Ρωσία εκλήθη σήμερα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή, μετά τη δημοσιοποίηση από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ηχογραφημένων εμπιστευτικών συνομιλιών υψηλόβαθμων αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Στη φερόμενη τηλεφωνική συνομιλία Γερμανοί αξιωματικοί ακούγονται να συζητούν για όπλα για την Ουκρανία και για ένα ενδεχόμενο πλήγμα του Κιέβου σε γέφυρα στην Κριμαία, με αποτέλεσμα Ρώσοι αξιωματούχοι να ζητήσουν εξηγήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε χθες, Κυριακή, τη Ρωσία ότι διεξάγει "πόλεμο πληροφοριών" που έχει στόχο την πρόκληση διαίρεσης στη χώρα του, στην πρώτη αντίδρασή του μετά τη δημοσίευση στη Ρωσία της ηχογραφημένης αυτής συνομιλίας υψηλόβαθμων Γερμανών αξιωματικών.

