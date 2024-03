Κόσμος

Κριμαία: Σκάνδαλο με Γερμανούς αξιωματούχους που “φορτώνουν” ευθύνες για την ανατίναξη της γέφυρας

Σάλος και ερωτήματα για τη δημοσιόποιηση συνομιλιών Γερμανών αξιωματούχων. Η αντίδραση του Σολτς.

-

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς υποσχέθηκε σήμερα ότι θα ξεκαθαριστεί γρήγορα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί μετά τη δημοσιοποίηση από τη Ρωσία συνομιλίας αξιωματικών της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι συζητούν την υποστήριξη στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο περιθώριο επίσκεψής του στο Βατικανό, ο καγκελάριος Σολτς έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό ζήτημα». Η συνομιλία ανάμεσα στους γερμανούς αμυντικούς αξιωματούχους δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, από την επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT Μαργκαρίτα Σιμονιάν.

Σ' αυτή υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας συζητούν τις θεωρητικές δυνατότητες ενδεχόμενης ανάπτυξης γερμανικών πυραύλων κρουζ Taurus στην Ουκρανία.

Ο Σολτς έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να δοθούν πύραυλοι Taurus στην Ουκρανία, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου, εκφράζοντας φόβους πως η Γερμανία θα μπορούσε έτσι να παρασυρθεί βαθύτερα στον πόλεμο που εξαπολύθηκε το Φεβρουάριο του 2022 από το Κρεμλίνο.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι πιστεύει πως υπεκλάπη μια εσωτερική συνομιλία ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, υπεκλάπη μια συνομιλία [μεταξύ αξιωματούχων της Πολεμικής Αεροπορίας]. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν έγιναν αλλαγές στην ηχογραφημένη ή απομαγνητοφωνημένη εκδοχή που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου στο Βερολίνο.

Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται επίσης μία διπλωματικά ευαίσθητη αναφορά στους Βρετανούς οι οποίοι έχουν «μερικούς ανθρώπους επί του πεδίου» στην Ουκρανία, σχετικά με την ανάπτυξη των βρετανικών πυραύλων κρουζ Storm Shadow στη χώρα.

Η αναφορά αυτή γίνεται μετά το θυμό που επικράτησε στη Βρετανία γι' αυτό που το Λονδίνο είχε θεωρήσει αδιακρισία εκ μέρους του Σολτς.

Ο Σολτς είχε δηλώσει, στο πλαίσιο της συζήτησης για τους Taurus, ότι «αυτό που κάνουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι σε όρους ελέγχου στόχου και συνοδείας του ελέγχου στόχου δεν μπορεί να γίνει από τη Γερμανία», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Μερικοί βλέπουν τη δήλωση αυτή ως ένδειξη ότι γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις υποστηρίζουν τον έλεγχο των πυραύλων κρουζ που προμηθεύεται η Ουκρανία. Το Λονδίνο αρνήθηκε αμέσως ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Όταν πιέσθηκε σήμερα από ανταποκριτή του Γερμανικού Πρακτορείου σχετικά με τις πιθανές διπλωματικές επιπτώσεις από την υποκλοπή της συνομιλίας στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Σολτς δήλωσε: «Γι' αυτό τώρα το θέμα αποσαφηνίζεται πολύ προσεκτικά, πολύ εντατικά και πολύ γρήγορα. Αυτό είναι επίσης απαραίτητο».

Ο Επιθεωρητής της Πολεμικής Αεροπορίας Ίνγκο Γκέρχαρτς ήταν μεταξύ των παρόντων στη συνάντηση, για την οποία λέγεται πως πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενημέρωση του γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Η συνομιλία που ακούγεται στην ηχογράφηση αφορά το αν οι πύραυλοι κρουζ Taurus θα ήταν θεωρητικά ικανοί να καταστρέψουν τη γέφυρα που κατασκευάστηκε ανάμεσα στη Ρωσία και την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η συνομιλία αφορά επίσης το αν η Ουκρανία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το πλήγμα χωρίς ανάμιξη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στην ηχογράφηση καθίσταται σαφές ότι οι γερμανοί βουλευτές δεν θέλουν να δώσουν στο Κίεβο πυραύλους κρουζ.

Πηγές είπαν νωρίτερα σήμερα στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι η ηχογράφηση είναι αυθεντική και ότι η συνομιλία έγινε στη Webex, μια αμερικανικής κατασκευής διαδικτυακή πλατφόρμα διασκέψεων.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ερευνά αν η συνομιλία υπεκλάπη. «Το Ομοσπονδιακό Γραφείο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα», είχε δηλώσει χθες, Παρασκευή, το βράδυ στρατιωτική εκπρόσωπος.

Γερμανοί βουλευτές απάντησαν με εκκλήσεις για βελτιώσεις. «Χρειαζόμαστε επειγόντως να αυξήσουμε την ασφάλεια και την αντικατασκοπεία μας, επειδή είμαστε προφανώς ευάλωτοι σ' αυτό τον τομέα», δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων RND η Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Μπούντεσταγκ.

«Το ζήτημα είναι αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο επεισόδιο ή αν υπάρχει δομικό πρόβλημα ασφαλείας», δήλωσε ο Κονσταντίν φον Νοτς, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε εικασίες για τη χρονική συγκυρία στην οποία έγινε, με την Στρακ-Τσίμερμαν να εικάζει ότι η Ρωσία έχει στόχο να αποτρέψει τον Σολτς από το να δώσει στο Κίεβο πυραύλους Taurus. Η ίδια είπε στο RND ότι η κατασκοπεία «περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη υβριδικού πολέμου της Ρωσίας» και πρόσθεσε πως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπεκλάπησαν συνομιλίες. «Ήταν μόνο θέμα χρόνου να γίνει δημόσια γνωστό», δήλωσε.

Άλλοι εικάζουν ότι η διαρροή μπορεί να είναι απόπειρα της Ρωσίας να εκτρέψουν τη δημόσια συζήτηση από πρόσφατες αποκαλύψεις ή την κηδεία του διαφωνούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

