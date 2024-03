Κόσμος

Γερμανία: Πολύνεκρη πυρκαγιά σε γηροκομείο από… ηλικιωμένο που κάπνιζε κρυφά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το τελευταίο από σειρά ανάλογων περιστατικών στη χώρα. Τι προτείνουν οι αρχές για τον περιορισμό τους.

-

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Μπέντμπουργκ-Χάου της Βόρειας Ρηνανίας–Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός εκ των ηλικιωμένων, ο οποίος επέζησε. Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας ομολόγησε στους διασώστες ότι κάπνιζε κρυφά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασωθούν τέσσερις ηλικιωμένοι, ενώ 23 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ανάμεσά τους και δύο μέλη του προσωπικού του ιδρύματος. Ο ίδιος επισήμανε ότι το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν είναι πλέον κατοικήσιμο και ότι θα πρέπει να αναζητηθεί νέος χώρος. Προσωρινά οι ηλικιωμένοι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κλειστό γυμναστήριο.

Εκπρόσωπος του Γερμανικού Ιδρύματος Προστασίας Ασθενών δήλωσε τη Δευτέρα ότι «ο αριθμός των πυρκαγιών σε γηροκομεία παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο», επισημαίνοντας ότι από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 26 τέτοια περιστατικά. «Αυτό καθιστά προφανές ότι οι κανονισμοί για την προληπτική πυροπροστασία δεν επαρκούν για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε και ζήτησε να υποχρεωθούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα να εγκαταστήσουν αυτόνομο μηχανισμό πυροπροστασίας σε κάθε δωμάτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Die Situation beim Eintreffen der Feuerwehr sei dramatisch gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Pflegebedurftige seien am Fenster gestanden und hatten nach Hilfe gerufen. Andere uberlebten den Brand im Seniorenheim in Bedburg-Hau nicht. pic.twitter.com/ZOoyR8Ibge — WDR aktuell (@WDRaktuell) March 4, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί - Θεσσαλία: Παράταση στην αναστολή για τους πλημμυροπαθείς

Σκάνδαλο διαρροών: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Εορτολόγιο - 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα