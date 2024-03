Κοινωνία

Ομοφυλα ζευγάρια: Με αστυνομική παρουσία ο πρώτος γάμος στη Νέα Σμύρνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η αστυνομική παρουσία στον πρώτο γάμο ομόφυλου ζευγαριού. Η ευχαριστήρια επιστολή που έστειλαν στην ΕΛΑΣ.

-

Υπό την διακριτική παρουσία στελεχών του τμήματος αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας, τελέστηκε ο πρώτος πολιτικός γάμος ομόφυλου ζευγαριού το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η παρουσία των αστυνομικών κρίθηκε απαραίτητη καθώς το νεόνυμφο ζευγάρι, δεχόταν απειλές από διάφορα άτομα και το ανέφεραν στην Αστυνομία.

Μερικές από τις απειλές σε βάρος του ζευγαριού, ήταν πως «θα σας κάψουμε ζωντανούς» και «θα σας κρεμάσουμε».

Οι αστυνομικοί επιτηρούσαν από απόσταση την διαδικασία του γάμου μεταξύ Δημήτρη Ελευσινιώτη και Σταύρου Γαβριλιάδη. Μετά την ομαλή διεξαγωγή του γάμου, το ζευγάρι απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην ΕΛ.ΑΣ.