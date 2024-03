Κοινωνία

Ακρωτήρι Μαλέα: επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά από το Ακρωτήτι Μαλέα πάνω σε ακυβέρνητο σκάφος.

Περίπου 100 μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσσια περιοχή ανατολικά, βορειοανατολικά του Ακρωτηρίου Μαλέα.

Η ανακοινωση από το Λιμενικό Σώμα:

«Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπισμός και διάσωση 100 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά - βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Μαλέα.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Ρ/Κ πλοίο και μεταφέρθηκαν στη Μονεμβασιά».

