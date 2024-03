Life

“Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ”: Ο Γιάννης Πλούταρχος σε μια αξέχαστη μαγική «νύχτα»

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτήςμάγεψε τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και τραγούδια σε στίχους της ανεπανάληπτης Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.

-

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, ο μοναδικός Γιάννης Πλούταρχος θα μας χαρίσει μια ξεχωριστή, μαγική «νύχτα» που θα μας ταξιδέψει.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ο μεγαλύτερος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες, πραγματοποίησε το 8ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» στα Village Cinemas του The Mall Athens, με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος, μάγεψε τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και τραγούδια σε στίχους της ανεπανάληπτης Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο τραγούδησε η Κατερίνα, ενώ συμμετείχε και η Ασημένια Βουλιώτη, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ψυχοκόρες».

Ο μοναδικός καλλιτέχνης παρέσυρε το κοινό στον «ρυθμό» των μεγάλων επιτυχιών του, όπως «Ο έρωτας ακούει στο όνομα σου» και το «Πάψε επιτέλους», την τελευταία του επιτυχία. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή ήταν το αφιέρωμα στην σπουδαία στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, με τον Γιάννη Πλούταρχο να ερμηνεύει τραγούδια που παραμένουν ανεξίτηλα στον χρόνο, όπως το «Το τελευταίο βράδυ μου» και το «Κόσμε γυάλινε», ενώ δεν έλειπε και το «Όνειρο απατηλό», το οποίο ο Γιάννης Πλούταρχος ερμήνευσε μοναδικά μαζί με την Κατερίνα. Ένα ακόμη ντουέτο, που ενθουσίασε το κοινό, ήταν αυτό με την ηθοποιό Ασημένια Βουλιώτη, με την οποία ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Περασμένες μου αγάπες».

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 μας προσκαλεί σε μια αξέχαστη μουσική «νύχτα» με τις μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου Γιάννη Πλούταρχου και υπόσχεται να μας χαρίσει για άλλη μια φορά δυνατές στιγμές και δυνατές αναμνήσεις. Μην τη χάσετε!

Δείτε το trailer:

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» - Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

#ant1tv

#nyxtamerythmo

#rythmos949

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Έληξε η ομηρία στο νοσοκομείο του Άαχεν

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 177 σημεία