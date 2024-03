Αθλητικά

Μπακς: χωρίς Αντετοκούνμπο επικράτησαν των Κλίπερς

Για ποιον λόγο απουσίαζε ο "Greek Freak" από τον αγώνα κόντρα στους Κλίπερς.

Την έκτη διαδοχική νίκη τους σημείωσαν οι Μπακς που επικράτησαν με 113-106 των Κλίπερς στο Μιλγουόκι, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αριστερό Αχίλλειο, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και έμεινε εκτός αγώνα, προκειμένου να προφυλαχθεί για την συνέχεια.

Με αυτήν τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 41-21 και επέστρεψαν στην δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Σέλτικς (48-12). Αντίθετα οι Κλίπερς «έπεσαν» στο 39-21 και καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση στη Δύση.

Οι Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Κρις Μίντλετον, γύρισαν το ματς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο όταν με ένα σερί 15-0 μετέτρεψαν το εις βάρος τους 96-90 σε 105-96 για να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ με 41 πόντους ενώ 28 πόντους και 16 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις ερχόμενος από τον πάγκο.

Για τους Κλίπερς οι Πολ Τζορτζ και Τζέιμς Χάρντεν είχαν από 29 πόντους ενώ στους 16 πόντους σταμάτησε ο Καγουάι Λέοναρντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς θα είναι οι Ουόριορς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/3) στις 05:00 στο Σαν Φρανσίσκο.

