Η Ουκρανία βομβάρδισε ρωσικό πλοίο αξίας 65 εκατομμυρίων (βίντεο)

Η μονάδα των ειδικών δυνάμεών τους Ομάδα 13 επιτέθηκε στο πλοίο περιπολίας Sergey Kotov του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν ζημιά σε σκάφος περιπολίας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανοιχτά της προσαρτημένης από τη Ρωσία ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αυτές αναφέρουν ότι η μονάδα των ειδικών δυνάμεών τους Ομάδα 13 επιτέθηκε στο πλοίο περιπολίας Sergey Kotov του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στον Πορθμό του Κερτς.

"Ως αποτέλεσμα πλήγματος από θαλάσσια drones Magura V5, το ρωσικό πλοίο Project 22160 Sergey Kotov υπέστη ζημιά στην πρύμνη, στη δεξιά πλευρά και στην αριστερή πλευρά του", διευκρίνισαν, προσθέτοντας ότι η αξία του πλοίου αυτού ανέρχεται σε περίπου 65 εκατ. δολάρια.

BREAKING:



Ukraine releases video confirming it sunk the Russian 92-meter-long large patrol boat Sergei Kotov last night near Crimea.



The video shows the boat being hit by Ukrainian naval drones.



Another huge blow for the Russian Black Sea Fleet! pic.twitter.com/tjCYnoB6Xq

— Visegrad 24 (@visegrad24) March 5, 2024

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο Telegram ότι "ο Ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί σύμβολο κατοχής. Δεν μπορεί να είναι στην Ουκρανική Κριμαία", σε προφανή αναφορά του στην επίθεση.

Η κυκλοφορία των τρένων σταμάτησε προσωρινά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική επικράτεια, σύμφωνα με τον λογαριασμό στο Telegram διορισθέντα από τη Ρωσία αξιωματούχου στην Κριμαία.

Η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο ανεστάλη επίσης για μερικές ώρες προτού επιτραπεί ξανά λίγο πριν από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με λογαριασμό στο Telegram του διορισθέντος από τη Ρωσία φορέα διαχείρισης της γέφυρας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση προς το παρόν να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα ότι κατέστρεψαν ρωσικό αποβατικό πολεμικό πλοίο κοντά στην Κριμαία σε επιχείρηση με ναυτικά drones τα οποία προκάλεσαν ρήγμα στην μία πλευρά του κύτους του με αποτέλεσμα τη βύθισή του.

Παράλληλα ο Ρομάν Σταροβόιτ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ότι σιδηροδρομικός σταθμός στην περιφέρειά του αποτέλεσε στόχο πληγμάτων, από τα οποία δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

"Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Γκλούτσκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων από την πλευρά της Ουκρανίας", αναφέρει ο Σταροβόιτ σε ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση "δεν προκάλεσε τραυματισμούς".

Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στον σταθμό του Γκλούτσκοβο και στο κοντινό χωριό Κουλμπάκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας τρία ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που επίσης βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η ρωσική επικράτεια αποτελεί συχνά στόχο πληγμάτων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονται στο Κίεβο.