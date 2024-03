Κοινωνία

Τροχαίο – Ξυλόκαστρο: Πήγε να πάρει τσιγάρα και σκοτώθηκε

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας, ενώ πήγαινε να αγοράσει τσιγάρα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της Συκιάς Ξυλοκάστρου.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 10 το πρωί, όταν ένας ηλικιωμένος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μηχανή εξετράπη, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αγροτικό και ο 76χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο άνδρας φέρεται να είχε βγει για τσιγάρα, όταν συνέβη το τροχαίο.

Προανάκριση Διενεργεί το Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Πηγή: korinthosnews.com

