Τροχαίο: Ένας νεκρός από ανατροπή αυτοκινήτου

Ο άντρας μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σοβαρά τραυματισμένη μία γυναίκα.

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στο Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο όποιο επέβαιναν ένας 39χρονος άνδρας και μία γυναίκα εξετράπη της πορείας του και ανεπτράπη κοντά στα διυλιστήρια, στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ο 39χρονος διακομίσθη στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις, όπου διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.

Η 45χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν πολύ σοβαρά τραυματισμένη, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελούμενη από 11 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του οχήματος δύο άτομα. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς #απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις και μια τραυματισμένη γυναίκα από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 5, 2024

