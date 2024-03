Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια - ΠΑΣΟΚ: Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη με Κωνσταντινόπουλο και Γιαννακοπούλου

Διπλό επισόδιο στην Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και την Νάντια Γιαννακοπούλου.

Διπλό επεισόδιο σημειώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των βουλευτών Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Νάντιας Γιαννακοπούλου. Μετά από αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας - παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο λέμε «όχι» στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη», φέρεται να είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ επέμεινε λέγοντας ότι έπρεπε να έχει γίνει συνεδρίαση για την στρατηγική του κόμματος για το επίδικο ζήτημα.

«Δεν μας φώναξες να σου πούμε την άποψή μας όσοι σπουδάσαμε έξω ή έχουμε τα παιδιά μας έξω, όπως μας είχες πει», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανεβάζοντας την ένταση στην αίθουσα. «Τι προτείνεις δηλαδή;», τον ρώτησε με σκωπτικό ύφος ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο κόσμος δεν κατανόησε τη θέση μας κι αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο Γιώργος Παπανδρέου ψήφισε τα μη κρατικά πανεπιστήμια το 2006 επι Καραμανλή και ήταν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων» ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

«Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει την ίδια θέση διαχρονική. Μην κάνεις κοπτοραπτική στα λόγια του Γιώργου Παπανδρέου» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να λέει «Όπως πρόεδρε έλεγες τις απόψεις σου έτσι θα της λέω κι εγώ!». «Σωστά» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολούθησε αντιπαράθεση και με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης έχει ταχθεί υπέρ της υπερψήφισης του νομοσχεδίου Πιερρακάκη.

Η κα Γιαννακοπούλου είπε ότι το σκανδιναβικό μοντέλο για τα πανεπιστήμια που προβάλλει η ηγεσία του κόμματος δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του, ενώ σημείωσε ότι η Κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε πολύ καθυστερημένα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα είπε «Υπάρχει πρόβλημα θεσμικής λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν μπορούμε να επικυρώνουμε αποφάσεις που μας έρχονται την τελευταία στιγμή». Στη συνέχεια ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη «Θέτεις θέμα κομματικής πειθαρχίας;» και εκείνος της απάντησε «Το είπα σε συνέντευξή μου».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν έχει πει μέχρι τώρα ποια στάση θα κρατήσει κατά την ψηφοφορία. Η κα Γιαννακοπούλου είχε δηλώσει παλιότερα ότι δεν προτίθετο να δημιουργήσει θέμα στο κόμμα της. Η συνεδρίαση συνεχίζεται.

