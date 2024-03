Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: 176 απο τα 205 άρθρα αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο

Τι είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την στάση του ΠΑΣΟΚ και τα κολλέγια.

Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με το ν/σ που θα ψηφιστεί και αφορά μεταξύ άλλων και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Σχετικά με την ανησυχία ότι θα υποβαθμιστούν τα δημοσιά πανεπιστήμια ανέφερε : «176 από τα 205 άρθρα του νόμου αφορούν το δημόσιο το πανεπιστήμιο. Έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο μειωνόταν από το 2018. Τώρα θα έχουμε αύξηση. Έχουμε άλλο 1,5 δισ. για φοιτητικές εστίες που θα διοχετευτούν εκεί». Σχετικά με το εάν ανησυχεί μήπως καταπέσει ο νόμος από την δικαιοσύνη τόνισε ότι «Θεωρούμε ότι είναι ένα απολύτως στέρεο βήμα. Και έχουμε εδώ επικαλεσθεί τις απόψεις κορυφαίων συνταγματολόγων, ο κύριος Βενιζέλος είναι ένας από αυτούς, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, ο Φίλιππος Σπυρόπουλος, αναφέρω κάποια από τα ονόματα των κορυφαίων στο θέμα. Η χώρα δεν έχει το περιθώριο να μένει στάσιμη. Είμαστε η τελευταία χώρα που έχει τέτοια απαγόρευση. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε αυτό το στέρεο βήμα.» Από τη μία θα μπαίνει κανείς στην ιατρική του δημόσιου πανεπιστημίου με 19, ενώ θα μπαίνει στην ιατρική σχολή ενός μη κρατικού μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου, με 9 δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι έχετε να πείτε γι αυτό; ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον κ.Πιερρακακη να απαντά: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Λέμε ότι ουσιαστικά ισχύει το ίδιο για το δημόσιο και για το μη κρατικό σύστημα, το οποίο θα εισαχθεί για να το πούμε απλά κάποιος που δεν μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο να μην έχει πρόσβαση και στο μη κρατικό σύστημα. Από εκεί και πέρα θα είναι αυτό το κριτήριο θα είναι αυτός ο πήχης για όλες τις σχολές; Όχι. Τα κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με τα κριτήρια των σχολών του μητρικού πανεπιστημίου». Σχετικά με την στάση του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Με έχει εντυπωσιάσει η στάση του ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη εβδομάδα ακούγαμε περι συνταγματικότητας. Έχουν γνωμοδοτήσει όπως είπα πριν ο κ.Βενιζέλος και ο κ. Αλιβιζάτος. Ας το λάβουν υπ' όψη τους οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ». Σχετικά με τα κολλέγια υποστήριξε ότι «δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους. Το θέμα είναι λυμένο. Ο νόμος μας αφορά τα ακαδημαϊκά δικαιώματα. Θα βάλουμε τάξη και θα πούμε τι είναι πανεπιστήμιο για εμάς και τι όχι» «Θέλω και ένα σχόλιο με την ιδιότητά σας ως υπουργού, όχι μόνο παιδείας αλλά και θρησκευμάτων. Η Ιερά σύνοδος για πρώτη φορά φέτος αποφάσισε η θεία λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας να μην τελεστή στη μητρόπολη αλλά στη μονή Πετράκη, κλείνει δηλαδή τις πόρτες στους πολιτικούς. Είναι ένα μήνυμα προς την πολιτεία;» ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να απαντά: «Οι ρόλοι είναι διακριτοί, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ορολογία που χρησιμοποιούμε και στο Υπουργείο Παιδείας με την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων που την έχω υιοθετήσει, είναι ο όρος συναλληλία που οφείλουμε να έχουμε μεταξύ μας. Επειδή ξέρω την κουλτούρα του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου ξέρω ότι θα επικρατήσει το ότι η ''εκκλησία μας αγκαλιάζει όλους''»