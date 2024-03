Κοινωνία

Βοτανικός - Απόπειρα δολοφονίας: Σύλληψη υπόπτου για την επίθεση σε πάρκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι διαφορές που είχε ο φερόμενος δράστης με τον 34χρονο. Ποιοι άλλοι κατηγορούνται.

-

Εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος το βράδυ της Δευτέρας (4/3) από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 20χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, παράνομη οπλοφορία κατ΄εξακολούθηση και οπλοχρησία.

Ο 20χρονος κατηγορείται, μαζί με έναν ακόμα 20χρονο και 18χρονο, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου αλβανού, που έγινε τα ξημερώματα της 02-02-2024 σε πάρκο στην περιοχή της Αθήνας.

Όπως προέκυψε, ο ένας 20χρονος, ο οποίος είχε προσωπικές και οικονομικές διαφορές με τον 34χρονο, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με τους συγκατηγορούμενούς του, προσέγγισε τον 34χρονο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα με όπλο που έφερε.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν ενώ ο 34χρονος συνάντησε διερχόμενο περιπολικό και αφού οι αστυνομικοί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε, την 15-02-2024 σε περιοχή της Αθήνας, δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενός 20χρονου και εντός βρέθηκε και κατασχέθηκε, πιστόλι με έναν γεμιστήρα, ο οποίος περιείχε 2 φυσίγγια.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Το νομοσχέδιο της Μενδώνη για τα ελληνικά τραγούδια και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Meta: Επιβεβαιώθηκαν βλάβες στο Facebook και το Instagram

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)