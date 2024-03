Κόσμος

Γάζα - Ερντογάν: Ο Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε κοινή συνέντευξη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Για τι κατηγόρησαν το Ισραήλ και την Δύση.

Για ακριβώς 151 ημέρες, γινόμαστε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες του περασμένου αιώνα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ για θηριωδίες και ανέφερε ότι επιθυμία τους είναι να ενταχθούν στον ΟΗΕ.

Μιλώντας κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία και το τουρκικό έθνος πάντα υποστήριζαν την παλαιστινιακή υπόθεση και η Παλαιστίνη είχε πάντα μια εξαιρετική θέση στις καρδιές μας».

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1, στην Κωνσαντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «σχεδόν 32 χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν. Περισσότεροι από 72 χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το Ισραήλ δολοφονεί βάναυσα τους ανθρώπους της Γάζας όχι μόνο μέσω της πείνας και της δίψας, αλλά και βομβαρδίζοντάς τους».

«151 μέρες ακριβώς, γινόμαστε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες του περασμένου αιώνα. Με την υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων, ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του διαπράττουν γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερνρογάν «το Ισραήλ δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για παραβίαση των υποχρεώσεών του βάσει της σύμβασης για τη γενοκτονία».

«Ο μεγαλύτερος λόγος για την κακομαθημένη και παράνομη στάση του Ισραήλ είναι η υποστήριξη που έδωσαν οι δυτικές δυνάμεις στο Ισραήλ λόγω των αμαρτιών τους στο Ολοκαύτωμα», υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η έλλειψη ενότητας του ισλαμικού κόσμου παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό».

Υποστήριξε πως «είναι πλέον κατανοητό ότι αν δεν βρεθεί δίκαιη λύση στο ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης, δεν μπορεί να επικρατήσει ειρήνη στη Μέση Ανατολή». «Ο μόνος τρόπος για μόνιμη ειρήνη είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», επανέλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Ως Τουρκία, ανακοινώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη στο πλαίσιο του εγγυητικού μηχανισμού σε αυτό το πλαίσιο», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Μαχμούτ Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» Ο Μαχμούτ Αμπάς είπε ότι «το Ισραήλ διαπράττει κάθε είδους θηριωδίες. Κοντεύουμε να μπούμε στον μήνα του Ραμαζανιού. Η μόνιμη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ είναι κάτι που επιθυμούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Δεν δεχόμαστε καμία απέλαση του παλαιστινιακού λαού από τη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη».

Ανέφερε πως έχουν το δικαίωμα να είναι κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Και έτσι, όλοι οι άνθρωποι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε σχέσεις εμπιστοσύνης, σταθερότητας και γειτονίας», υποστήριξε. Ο Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ταγίπ Ερντογάν και στον λαό της Τουρκίας. «Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή σας στην Παλαιστίνη», ανέφερε.

