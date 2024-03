Πολιτική

Μη κρατικά Πανεπιστήμια - Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Που αναμένεται να επικεντρωθεί η συζήτηση στην Βουλή για την τροτιβάθμια εκπαίδευση.

Αρχίζει σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Η ψήφιση του νομοσχεδίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και την εν γένει ενίσχυση των ΑΕΙ, αναμένεται να επικεντρωθεί στις διατάξεις που αφορούν στην εγκατάσταση παραρτημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του συγκεκριμένου μέρους του νομοσχεδίου είναι «η ρύθμιση της αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα παραρτημάτων μητρικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) κατά τρόπο σύμφωνο με τον συνταγματικό προορισμό της ανώτατης εκπαίδευσης». Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, η λειτουργία των παραρτημάτων - Ν.Π.Π.Ε. συμβάλλει αφενός μεν στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης θέτοντας κριτήρια και όρους ποιότητας, αφετέρου δε στη διεύρυνση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών ευκαιριών στη χώρα μας κατά τρόπο συμβατό με την κοινωνική αποστολή της ανωτάτης εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκονται η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στη χώρα, η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης, η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων της χώρας για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων για εργασία σε αντίστοιχο πανεπιστημιακό περιβάλλον στη χώρα τους.

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και στη γνώμη της αντιπολίτευσης ότι το επίμαχο μέρος του νομοσχεδίου παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, ο αρμόδιος υπουργός Κυρ. Πιερρακάκης επικαλέστηκε σειρά διακεκριμένων συνταγματολόγων που θεωρούν τα Συντάγματα ζωντανούς οργανισμούς που «χρειάζονται φρέσκες αναγνώσεις και όχι λιτανείες». Όσο για την πρόθεση εισηγητών της αντιπολίτευσης να καταθέσουν ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, ο κ. Πιερρακάκης παρατήρησε ότι η αντιπολίτευση δεν δικαιώθηκε σε καμία από τις 45 ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε από το 2019. Οι απόψεις όλων μας θα κριθούν από τη δικαστική εξουσία, στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών, είπε ο υπουργός Παιδείας.

Στην επιτροπή Μορφωτικών, και στην επί της αρχής ψηφοφορία, η ΝΔ ψήφισε «υπέρ» του νομοσχεδίου, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η ΚΟ Σπαρτιάτες, και η ΚΟ Νίκη ψήφισαν «κατά», ενώ η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας εξέφρασαν την επιφύλαξή τους.

Στο συζητούμενο νομοσχέδιο έχουν επίσης κατατεθεί δύο τροπολογίες της κυβέρνησης: Με την πρώτη αυξάνεται το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών στα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας, κατά 500 ευρώ. Με τη δεύτερη τροπολογία προβλέπονται - μεταξύ άλλων - ρυθμίσεις κοινωνικής προστασίας προς πολίτες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές καθώς και ρυθμίσεις για την επαναπρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με το νομοσχέδιο, αναφέροντας πως «176 από τα 205 άρθρα του νόμου αφορούν το δημόσιο το πανεπιστήμιο." Τόνισε μάλιστα πως έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια, για πρώτη φορά μετά το 2018.

