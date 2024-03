Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Τρίτο κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 20χρονου φοιτητή. Είχαν προηγηθεί κρούσματα σε έναν 18χρονο και μία 20χρονη.

Κινητοποίηση στις υγειονομικές αρχές της περιοχής και αναστάτωση στους κόλπους της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Πάτρας, προκάλεσε το τρίτο κατά σειρά κρούσμα μηνιγγίτιδας που εντοπίστηκε σε φοιτητή του πανεπιστημίου Πελοποννήσου!

Ο 20χρονος φοιτητής νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση στον “Άγιο Ανδρέα” και αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τον φοιτητή βρήκαν οι γονείς του σε άσχημη κατάσταση στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φοιτητής βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση μέσα στο σπίτι που διέμενε, από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει, επειδή δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν.

Στους επιστήμονες επικρατεί έντονος προβληματισμός και βέβαια στην φοιτητική κοινότητα μεγάλη αναστάτωση.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το τρίτο κρούσμα μηνιγγίτιδας που εντοπίζεται σε φοιτητή το τελευταίο διάστημα.

Το πρώτο ήταν ένας 18χρονος ο οποίος ευτυχώς ξεπέρασε τον κίνδυνο, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου ανιχνεύθηκε μηνιγγίτιδα σε 20χρονη φοιτήτρια του Μαθηματικού η οποία κατέρρευσε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Πηγή: thebest.gr

