Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα προϊόντα με ανατιμήσεις μειώθηκαν 80%

Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης για τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και τις μειώσεις των τιμών στα προϊόντα.

Για μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 15% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, λόγω των μέτρων της κυβέρνησης από 1ης Μαρτίου, έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών σε καθαριστικά σπιτιού, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, βρεφικό γάλα, σε 3.912 κωδικούς», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε πως, από 20 Μαρτίου ανάλογο μέτρο θα αφορά και στα προϊόντα εμμήνου ρήσεως.

«Βεβαίως έχουμε προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μειωθεί περισσότερο και προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μειωθεί λιγότερο» σημείωσε ο ίδιος, ενώ σε ερώτηση για τις μειώσεις στο βρεφικό γάλα δήλωσε ότι «έχουμε θέσει πλαφόν κέρδους στις εταιρείες που πωλούν το βρεφικό γάλα, και είδαμε τις τιμές να μειώνονται κατά 15%, ενώ μία εταιρεία που πωλεί βρεφικό γάλα μόνο στα φαρμακεία έχει μειώσει την τιμή κατά 30%».

Σχετικά με τις προσφορές ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι «η τρίμηνη απαγόρευση σε προωθητικές ενέργειες, δηλαδή σε προσφορές προϊόντων τα οποία προηγουμένως έχουν ανατιμηθεί, είναι ένα άλλο σημαντικό μέτρο που έχει αποτρέψει χιλιάδες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Αυτό το μέτρο για το μήνα Φεβρουάριο έχει μειώσει τα προϊόντα, τα οποία ανατιμήθηκαν κατά 80%».

Για τα νωπά προϊόντα σημείωσε ότι το μέτρο «καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι» που επίσης εφαρμόζεται από 1ης Μαρτίου είναι ένα μέτρο που θα οδηγήσει κι αυτό σε μειώσεις το επόμενο διάστημα. «Υποχρεώσαμε όλους τους μεσάζοντες που αγοράζουν τα προϊόντα από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ να πουλάνε στα τιμολόγια σε καθαρές τιμές χωρίς εκπτώσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που θολώνουν τελικά την εικόνα για να έχουμε διαφάνεια στις τιμές της εφοδιαστικής αλυσίδας και να τους ελέγχουμε πολύ πιο εύκολα για αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Σκρέκας.

«Δεν εφησυχάζουμε, ούτε λέμε ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι διαρκής η μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά η Ελλάδα έχει πάρει τα πιο πολλά, τα πιο δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», υπογράμμισε ο υπουργός.

