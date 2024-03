Πολιτική

Ουκρανία - Μητσοτάκης: Πληροφορίες για έκτακτη επίσκεψη και συνάντηση με τον Ζελένσκι

Που και πότε αναμένεται να βρεθεί, επί ουκρανικού εδάφους ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συναντήσει και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Οδησσό της Ουκρανίας αναμένεται να επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, προτού ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται να προσγειώθηκε στην χώρα λίγο μετά τις 10:30 και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιωθεί από κυβερνητικές πηγές, οι οποίες όμως δεν έχουν διαψεύσεις τις παραπάνω πληροφορίες.

Μετά από την Ουκρανία, θα μεταβεί στο Βουκουρεστι για να συμμετάσχει στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαταλέγεται στους επιφανέστερους ηγέτες στις τάξεις του ΕΛΚ, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η ομιλία του στο συνέδριο είναι η τελευταία προγραμματισμένη τοποθέτηση ηγέτη πριν λάβουν τον λόγο για να δρομολογήσουν το κλείσιμο των εργασιών ο πρόεδρος της οικοδέσποινας Ρουμανίας και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την παραμονή του στο Βουκουρέστι ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας.

