Πολιτική

Θητεία - Κασσελάκης: Στην Σπάρτη στις 15 Μαρτίου παρουσιάζεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 υπήρξε αλλαγή σε σχέση με το αρχικό πλάνο για κατάταξη του στην Θήβα.

«Σε 13 ημέρες φεύγω φαντάρος, όπου θα μείνω για 15 ημέρες», εξομολογήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αναφερθείς στην στρατιωτική του θητεία, καλεσμένος προ ημέρων στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επίσης αποκάλυψε ό,τι θα παρουσιαστεί είτε στην Θήβα είτε στην Σπάρτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε και ο ίδιος δεν θα ζητήσει ειδική μεταχείριση κατά την στρατιωτική του θητεία.

Χαρακτηριστικά δήλωσε «Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω τίποτα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει την καθημερινότητα μου εκεί. Έχω μια θεσμική θέση, το γνωρίζουν όλοι αλλά θα ακολουθήσω ό,τι λέει ο νόμος. Δεν ζητώ καμία ειδική μεταχείριση».

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως τώρα όσοι κατατάσσονται και είναι ηλικίας άνω των 33 ετών ανεξάρτητα από το εάν είναι κάτοικοι του εσωτερικού ή του εξωτερικού έχουν την επιλογή να υπηρετήσουν μόνο 20 ημέρες -αντί της πλήρους θητείας- και να εξαγοράσουν την υπόλοιπη θητεία τους έναντι 810 ευρώ τον μήνα.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη η εκπομπή «Το Πρωινό», ο Στέφανος Κασσελάκης παρέλαβε το "χαρτί" για την κατάταξη του

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ντυθεί στα χακί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (Κ.Ε.Ε.Μ.), στην Σπάρτη, όπου θα ξεκινήσει να υπηρετεί την θητεία του.

