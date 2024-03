Κόσμος

ΗΠΑ: Αποσύρεται η Νίκι Χέιλι - Τραμπ και Μπάιντεν διεκδικούν τον Λευκό Οίκο

Την απόσυρση της από την κούρσα για την διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνει η Νίκι Χέιλι.

Μετά από την σαρωτική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην "Σούπερ Τρίτη" των προκριματικών εκλογών στις ΗΠΑ, για το χρίσμα του υποψήφιου Προέδρου των ΗΠΑ με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, η Νίκι Χέιλι ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόσυρση της, μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενα τρία στελέχη του περιβάλλοντος της.

Η Χέιλι αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της κατά την διάρκεια ομιλίας της σήμερα από το Τσάρλεστον, πρωτεύουσα της Νότιας Καρολίνας, της οποίας υπήρξε κυβερνήτης, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ από την μια και ο Τζο Μπάιντεν με τους Δημοκρατικούς, θα είναι εκ νέου οι δύο διεκδικητές του Λευκού Οίκου, στις επόμενες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγαγε θριαμβευτική νίκη στις εσωκομματικές διαδικασίες την Τρίτη, στις οποίες συνέτριψε την Νίκι Χέιλι.

Ο πρώην πρόεδρος σάρωσε σε σχεδόν όλες τις πολιτείες όπου διεξήχθησαν ψηφοφορίες. Ανάμεσά τους ήταν η Καλιφόρνια και το Τέξας —οι δυο πολυπληθέστερες—, καθώς και η Βόρεια Καρολίνα. Πλαισιωμένος από υποστηρικτές του στην πολυτελή κατοικία του στη Φλόριντα, ο μεγιστάνας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για αυτή την «φοβερή βραδιά», την «απίστευτη μέρα».

Η Νίκι Χέιλι στέρησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, 77 ετών, το sweep, το 15/15, κερδίζοντας στο Βερμόντ, αραιοκατοικημένη πολιτεία στα σύνορα με τον Καναδά.

Απέμεναν να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα σε δυο πολιτείες (Γιούτα, Αλάσκα). Στη Γιούτα, όπου ο κ. Τραμπ είχε κερδίσει τον κ. Μπάιντεν με 20 πόντους διαφορά το 2020, δημοσκοπήσεις τον έφεραν να έχει προβάδισμα 27 εκατοστιαίων μονάδων έναντι της πρώην πρεσβεύτριας της κυβέρνησής του στον ΟΗΕ. Τα πράγματα ήταν λιγότερο σαφή στην Αλάσκα, που μολονότι αποτελεί ιστορικό οχυρό των Ρεπουμπλικάνων (ψηφίζει GOP από το 1964 αδιαλείπτως), είχε ταχθεί υπέρ του μεγιστάνα με τη χαμηλότερη διαφορά στην ιστορία της επί του αντιπάλου του Μπάιντεν (10 μονάδες) το 2020.





Στην άλλη πλευρά, των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, διεκδικεί το χρίσμα της παράταξής του πρακτικά χωρίς αληθινό αντίπαλο.

Όπως αναμενόταν, κέρδισε και στις 15 πολιτείες όπου διεξάγονταν ψηφοφορίες, αν και δοκίμασε ήττα-ανέκδοτο, από άγνωστο στους περισσότερους αντίπαλό του στην περιοχή αμερικανική Σαμόα.

Έχοντας ήδη και αυτός στραμμένη την προσοχή του στην αναμέτρησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον αντίπαλό του πως είναι «αποφασισμένος να καταστρέψει τη δημοκρατία μας», ότι αυτό που θέλει είναι να «πάρει τη ρεβάνς», «την εκδίκησή του» κι όχι να υπηρετήσει «τον αμερικανικό λαό».

Το ραντεβού για τον επαναληπτικό αγώνα της αναμέτρησης του 2020, ο οποίος δεν προκαλεί ακριβώς ενθουσιασμό στους Αμερικανούς κατά δημοσκοπήσεις, στην πράξη λοιπόν κλείστηκε, έστω κι αν η εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων δεν έχει τερματιστεί τυπικά. Από τη 15η Ιανουαρίου, και παρά τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδείχθηκε νικητής σε σχεδόν όλες τις αναμετρήσεις με τους εσωκομματικούς αντιπάλους του.

