ΗΠΑ - “Σούπερ Τρίτη”: Σάρωσε ο Τραμπ στις εκλογές σε 15 Πολιτείες

Τον τίτλο του φαβορί για το χρίσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος, επιβεβαιώνει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί πλέον στις 12 από τις 15 πολιτείες όπου διεξήχθησαν χθες εσωκομματικές ψηφοφορίες των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψήφιου ή της υποψήφιας της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της «Σούπερ Τρίτης», κατά νεότερες εκτιμήσεις και στατιστικές προβολές αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος, κατά τους υπολογισμούς τους, κέρδισε σε Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα, Οκλαχόμα, Τενεσί, Μέιν, Άρκανσο, Αλαμπάμα, Μασαχουσέτη, Μινεσότα και Κολοράντο τη μοναδική αντίπαλό του πλέον στην κούρσα, τη Νίκι Χέιλι, πρώην πρεσβεύτρια της κυβέρνησής του στον ΟΗΕ.

Αναδεικνύεται επίσης νικητής στο Τέξας, μεγάλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, και στην Καλιφόρνια. Αυτές είναι οι δυο πολυπληθέστερες αμερικανικές πολιτείες.

«Ήταν φοβερή βραδιά, απίστευτη μέρα», είπε ο μεγιστάνας σε υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η αντίπαλός του Χέιλι πάντως του στέρησε το sweep, την απόλυτη νίκη (15/15), καθώς εκτιμάται πως κατήγαγε νίκη στην πολιτεία Βερμόντ, αραιοκατοικημένη περιοχή στα σύνορα με τον Καναδά.

Η «Σούπερ Τρίτη» είναι κρίσιμη αναμέτρηση σε κάθε προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, καθώς διεξάγονται ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες και μια περιοχή (την αμερικανική Σαμόα) για την ανάδειξη των υποψηφίων των δυο μεγάλων κομμάτων στις προεδρικές εκλογές.

Εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν χθες στις διαδικασίες των παρατάξεών τους ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Στην άλλη πλευρά, των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, που διεκδικεί το χρίσμα της παράταξής του πρακτικά χωρίς να έχει αληθινό αντίπαλο, αναμένεται να κερδίσει και στις 15 πολιτείες.

Οι υποψηφιότητες των αντιπάλων του, του πολιτικού Ντιν Φίλιπς από τη Μινεσότα και της συγγραφέως Μάριαν Γουίλιαμσον, ουδέποτε προκάλεσαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις για την προχωρημένη ηλικία του προέδρου, ή τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς, παρά την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως θεωρείτο δεδομένο, αναδεικνύεται ως τώρα νικητής στις διαδικασίες σε 13 πολιτείες και στην Άιοβα, όπου η ψηφοφορία έγινε επιστολικά τις τελευταίες εβδομάδες.

