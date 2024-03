Πολιτισμός

Μελίνα Μερκούρη: Το αφιέρωμα του Υπουργείου Πολιτισμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα πριν τριάντα χρόνια έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός και πολιτικός Μελίνα Μερκούρη.

-

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 6 Μαρτίου από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη και το Υπουργείο Πολιτισμού στέλνει το δικό του μήνυμα για τη σπουδαία Ελληνίδα.

Τιμούμε τη Μελίνα

«Κάθε εκατό χρόνια γεννιέται ένα πλάσμα που το λένε Μελίνα. Αλλά αν το σκεφθείτε η δική μας Μελίνα ήταν το τέλειο δείγμα γυναίκας που μπορούσε να μεγαλώσει και να ανθίσει σε κάθε εποχή, απαντώντας στον καθρέφτη του καιρού της.

Ήταν ωραία και άφοβη.

Ήταν αστή, μεγαλοαστή και ασύμβατη.

Ήταν γενναία για ό,τι πίστεψε πολύ και υποτακτική σε ό,τι αγάπησε πολύ.

Ήταν ερωτευμένη σε όλη της τη ζωή με τη ζωή κι έζησε σε μια ζωή εκατό ζωές και κάθε μια χωριστά», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Σήμερα, που συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τον θάνατό της, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη μνημονεύουν και τιμούν την υπέροχη Ελληνίδα, την πολιτικό που έβαλε τον Πολιτισμό στο κέντρο της πολιτικής της, την Υπουργό Πολιτισμού που ζήτησε, επιτακτικά και παγκόσμια την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Από τότε αυτή είναι η εθνική απαίτηση της Ελλάδας. Τα Γλυπτά πρέπει να αστράψουν στο ελληνικό φως.»

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμος Μούτσης: Έφυγε από την ζωή ο συνθέτης

Θητεία - Κασσελάκης: Στην Σπάρτη στις 15 Μαρτίου παρουσιάζεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ομόφυλα ζευγάρια - Κέρκυρα: Σάλος για το “μπλόκο” της Μητρόπολης σε βουλευτές (βίντεο)