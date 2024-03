Ερυθρά Θάλασσα: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο - Αγνοούνται τα μέλη του πληρώματος

Νέα επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο κοντά στην Υεμένη. Μέλη του πληρώματος αγνοούνται και άλλα έχουν τραυματιστεί.

Οι δυνάμεις του συνασπισμού έχουν ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης για εμπορικό πλοίο που υπέστη επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα της Υεμένης, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

#BREAKING 3 sailors are missing, 4 seriously wounded after the ship True Confidence hit off Yemen coast, in what seems as the first fatal attack by the Houthis. The ship was reportedly abandoned after the attack, according to Reuters