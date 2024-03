Κοινωνία

Ισότητα στον γάμο: Αντιδράσεις για την απόφαση της Μητρόπολης Κέρκυρας

Σκληρά λόγια από τον Μητροπολίτη Κέρκυρας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σκωπτική ήταν η πρώτη αντίδραση του Μητροπολίτη Κέρκυρας, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από την απόφασή του να θέσει εκτός εκκλησίας τους δυο βουλευτές του νομού, Αυλωνίτη και Μπιάγκη, γιατί και οι δυο υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

«Είμαι στο Άγιο Όρος, στο Άγιο Όρος. Προσεύχομαι στο Άγιο Όρος για την κατάντια της πατρίδας μας», δήλωσε ο Μητοπολίτης Κέρκυρας, Νεκτάριος, στον ΑΝΤ1 «Το Πρωινό». «Ε, κατάντια είναι, έτσι εγώ θεωρώ, προσωπικά. Δεν μπορώ να έχω μια γνώμη;», συμπλήρωσε.

«Μετά από πρόταση του ίδιου του Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτη Κέρκυρας, χθες αργά το απόγευμα η Ιερατική Σύνοδος της Εκκλησίας της Κέρκυρας, αφού απέδωσε τα εύσημα στον βουλευτή της ΝΔ του νομού, Στέφανο Γκίκα γιατί απείχε από την επίμαχη ψηφοφορία, αποφάσισε για τους άλλους δυο βουλευτές του νομού, που υπερψήφισαν το νόμο : να απέχουν από κάθε εκκλησιαστική εκδήλωση που θα λαμβάνει χώρα στην Κέρκυρα , ενώ τους απαγορεύει να μετέχουν και της θείας Κοινωνίας», αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

«Η αντίδραση αυτή της Εκκλησίας ήταν ένας τρόπος να εκφραστεί η δυσαρέσκεια των Ιεραρχών γιατί η Πολιτεία δεν «άκουσε» τις τοποθετήσεις τους για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφύλων», αναφέρουν εκκλησιαστικοί κύκλοι για την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

«Προκειται για μεσαιωνικού χαρακτήρα απόφαση του Μητροπολίτη, δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο να την ακολουθήσω, την άλλη Κυριακή θα είμια εκκλησία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «πόρτα» του Μητροπολίτη Κερκυρας έρχεται λίγες ώρες μετά την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για... πόρτα στους πολιτικούς στην θεία λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας, καθώς για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν θα λειτουργήσει στη Μητρόπολη, αλλά θα συνπροσευχηθεί στην Μονή Πετράκη. Την ίδια στιγμή, και παρότι η Προεδεία της Δημοκρατίας έχει ήδη αποστέιλει προσκλήσεις για το εορταστικό γεύμα προς τιμήν της Ιεραρχίας, πληροφορίες εκκλησιαστικών κύκλων αναφέρουν ότι οι Ιεράρχες αποφάσισαν να μην παραστούν.

«Είναι προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις του Μητροπολίτη, εντός των ορίων των οποίων ποιμαίνει», έλεγαν κύκλοι της Εκκλησίας για την απόφαση του Μητροπολίτη Κέρκυρας.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η απόφαση της Μητρόπολης Κέρκυρας να «θέσει εκτός Εκκλησίας» βουλευτές για την άποψη που εξέφρασαν, είναι ενέργεια σκοταδιστικού και μεσαιωνικού χαρακτήρα. Το ελάχιστο, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ο συνταγματικός διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας τον οποίο επανειλημμένα έχει προτείνει το ΚΚΕ κι αρνούνται τα άλλα κόμματα, ανάμεσα τους και εκείνα που επικαλούνται σήμερα εκ του ασφαλούς αυτό το υπερώριμο αίτημα».

«Η ΝΔ δίχασε για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό .Για πρώτη φορά δεν θα γίνει στην Μητρόπολη η Λειτουργία της Ορθοδοξίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Συμφωνούμε με την απόφαση της Εκκλησίας, περιμένουμε πιο αυστηρά μέτρα στην πολιτική ηγεσία, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», είπε ο Δημήτρης Νάτσης, πρόεδρος της Νίκης.

