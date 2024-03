Αθλητικά

Eurocup: Ο Άρης ηττήθηκε και αποκλείστηκε από την Προμετέι

Ήττα και αποκλεισμός για τον Άρη από την ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αυλαία στο φετινό ευρωπαϊκό… ταξίδι του έριξε απόψε, στη Ρίγα, ο Αρης. Ηττήθηκε, με… κατεβασμένα χέρια, ουσιαστικά, στη νοκ άουτ αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Eurocup, από την καλύτερη Προμετέι με σκορ 95-67 και αφοσιώνεται, πλέον, στις υποχρεώσεις του για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ενέργεια, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση, επιθετικός πλουραλισμός, χαρακτήρισαν την ουκρανική ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, σε μονό ματς, την Μπουργκ.

Υποβασταζόμενος άφησε το παρκέ, με τραυματισμό στο αριστερό πόδι, ο Ισούφ Σάνον για την Προμετέι, ενώ στα 17’’ πριν το φινάλε, αποβλήθηκε με δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ για τους Θεσσαλονικείς, ο Βασίλης Τολιόπουλος (σ.σ. έκανε το πρώτο στην αρχή του παιχνιδιού).

Κορυφαίοι για τους νικητές, που είχαν 50% από τα 6.75 (10/20 τρίποντα), 21 ασίστ, 9 κλεψίματα, ήταν οι Κάλεμπ Αγκάντα (16 πόντοι, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Γιαν Κλαβέλ (16 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Όντρέι Μπάλβιν (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Ξεχώρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν όλα, επί της ουσίας, είχαν κριθεί και οι Ιβάν Τκατσένκο (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόναλντ Μαρτς (15 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πάλεψε μόνος του για τον Αρη, στον οποίο στοίχισαν τα 19 λάθη, ο Ρόνι Χάρελ (20 πόντοι, με 7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 51-32, 74-50, 95-67

Με το… καλησπέρα φάνηκε πως το ματς δε θα εξελισσόταν καλά για τον Αρη. Το αντιαθλητικό φάουλ που καταλογίστηκε στον Τολιόπουλο πάνω στον Αγκάντα, αποτέλεσε την πρώτη φάση στο παρκέ. Ο τελευταίος άνοιξε το σκορ και βάζοντας συνεχώς την μπάλα στο καλάθι ως το 3’ – με ένα δίποντο στο ενδιάμεσο από τον Οντιάσε- «έγραψε» το 10-2 για την Προμετέι.

Λάθη, στην πορεία, από τους «κιτρινόμαυρους» (7 στο πρώτο δεκάλεπτο), για τους οποίους πάλευε απελπιστικά μόνος του το Χάρελ, συνδυαστικά με την αμυντική και επιθετική δεινότητα των Ουκρανών, έστειλαν τη διαφορά στο 9’ στο +11 (25-14) και στο 12’ στο +16 (34-18).

Ο Τολιόπουλος, με το πρώτο καλάθι του, μείωσε στους 14 πόντους (34-20). Η Προμετέι «απάντησε» με επιμέρους 14-7, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Κλαβέλ και τον Μπάλβιν κυρίαρχο στη ρακέτα, απέκτησε «αέρα» 21 πόντων (48-27) στο 18’ και έβαλε το… νερό στο αυλάκι για την επιβλητική επικράτησή της.



Όμοιο το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με την Προμετέι να βρίσκεται στο +26 (74-48), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος και στο +31 (85-54) στο 33’, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε στο παιχνίδι.

Διαιτητές: Χουάν Κάρλος Γκαρσία (Ισπανία), Άμιτ Μπάλακ (Ισραήλ), Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΡΟΜΕΤΕΙ (Ρόνεν Γκίνζμπουργκ): Αγκάντα 16 (1), Κλαβέλ 16 (3), Μάρτς 15 (3), Τκατσένκο 16 (2), Λουκάσοφ 2, Μπόμπροφ, Λίποβι, Μπάλβιν 12, Κένεντι 6, Οντιάσε 7, Σανόν 5 (1).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σταρκ 4, Σανόγκο 6 (2), Τολιόπουλος 13 (1), Κατσίβελης 3, Μπλούμπεργκς 5, Μποχωρίδης 5 (1), Περσίδης, Ντε Σόουζα 5, Χάρελ 20 (1), Καλόγηρος, Μπάνκστον 6.

